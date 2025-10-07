Pradales recuerda ante Sánchez que «cumplir con los compromisos adoptados marca la diferencia a la hora de fortalecer la confianza»

El lehendakari Imanol Pradales, junto al presidente Sánchez, ha protagonizado este martes la inauguración de la 9º cumbre global de Gobierno Abierto en Vitoria, en ... una semana clave en la que el Ejecutivo vasco y el central se reunen este miércoles para avanzar con la negociación de las transferencias pendientes del Estatuto de Gernika. «Algo tan sencillo como cumplir con los compromisos adoptados marca la diferencia a la hora de fortalecer la confianza: entre partidos, entre instituciones, y entre éstas y la ciudadanía», ha apuntado el lehendakari.

La consejera de Autogobierno del Gobierno Vasco, Maria Ubarretxena, volverá este miércoles con su equipo a Madrid para reunirse con el ministro Ángel Víctor Torres y trasladarle la documentación de las diez propuestas elaboradas por el Gobierno Vasco para cerrar las transferencias pendientes. Previo a este encuentro, el lehendakari ha recordado que «los acuerdos representan la mejor expresión de la acción política», pero ha advertido que «no basta con alcanzarlos, hay que plasmarlos».

Entre los objetivos de Euskadi también está el de lograr mayores cotas de decisión en las instituciones europeas y Pradales ha recalcado frente al presidente del Gobierno central que «queremos participar en las mesas donde se toman las decisiones en Europa, y seguir construyendo nuevas alianzas con quienes comparten nuestros valores». Y ha puesto el foco también en «portar resultados que ayuden a solucionar los problemas de las personas».

Los extremismos y los movimientos autoritarios han sido algunos de los problemas nombrados por el lehendakari Pradales. «El individualismo; que la esfera pública se haya convertido en un campo de batalla; la aparición de desafíos demográficos, medioambientales y tecnológicos de una magnitud sin precedentes en la historia de la humanidad; o los movimientos autoritarios que ofrecen soluciones simples han provocado una ruptura en el fundamento esencial que sostiene nuestras sociedades: la confianza en las instituciones y en el sistema democrático». Ante esta situación, el lehendakari considera que «resolver este complejo rompecabezas es el gran desafío de nuestra época».

Para luchar contra la desafección política, ha explicado el lehendakari, «los gobiernos subestatales y locales desempeñamos, junto a la comunidad y los distintos agentes, un rol esencial en la defensa y la mejora de la democracia». Y ha recalcado que «somos los que estamos en primera línea abordando retos como la migración, el cambio climático, la reindustrialización, la desigualdad, la seguridad o la vivienda».

La cumbre inaugurada por Pradales y Sánchez cuenta con presencia de más de 2.000 representantes de alto nivel de gobiernos -además de consejeros o alcaldes vascos- y líderes de la sociedad civil de todo el mundo. Muestra de ello son las medidas de seguridad que rodean esta semana al Palacio Europa de Vitoria, con fuertes controles de la Ertzaintza y la Policía Local. Se trata de la novena edición de esta cita internacional, cuyos precedentes se celebraron en Canadá, Georgia, Estonia, Francia, Corea del Sur, México, Reino Unido y Brasil.

Durante cinco días se debate sobre calidad democrática, valores de la transparencia y rendición de cuentas, participación ciudadana y colaboración e integridad pública, prestando especial atención a la transición digital. Este miércoles intervendrá el ministro para la Transición Digital y de la Función Pública, Óscar López, y el jueves y el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Ese mismo día también lo hará el rey Felipe VI.

Palestina

El lehendakari, aprovechando «la amplia representación de países del mundo» ha querido «expresar mi solidaridad con el pueblo palestino y subrayar la necesidad de una solución justa y duradera». Unas palabras que han sido acogidas con los aplausos del público. «Justa significa que debe ser acordada por ambos pueblos, no impuesta por un tercero. Y significa también que debe basarse en el reconocimiento mutuo, posibilitando la convivencia de dos Estados», ha asegurado.

«La paz no puede depender de los caprichos políticos o personales de líderes con ambiciones imperialistas. Está en juego el futuro y la vida de millones de personas», ha expresado el lehendakari en una clara alusión al presidente de los Estados Unidos Donald Trump.