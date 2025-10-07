Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Al menos tres heridos tras el derrumbe del forjado de un edificio en obras en Madrid
El lehendakari Imanol Pradales. EP

Pradales recuerda ante Sánchez que «cumplir con los compromisos adoptados marca la diferencia a la hora de fortalecer la confianza»

El lehendakari inaugura la 9º cumbre global de Gobierno Abierto en Vitoria un día antes de que el Gobierno Vasco y el central se sienten en Madrid para seguir negociando las transferencias

Ander Balanzategi

Ander Balanzategi

Vitoria

Martes, 7 de octubre 2025, 13:56

Comenta

El lehendakari Imanol Pradales, junto al presidente Sánchez, ha protagonizado este martes la inauguración de la 9º cumbre global de Gobierno Abierto en Vitoria, en ... una semana clave en la que el Ejecutivo vasco y el central se reunen este miércoles para avanzar con la negociación de las transferencias pendientes del Estatuto de Gernika. «Algo tan sencillo como cumplir con los compromisos adoptados marca la diferencia a la hora de fortalecer la confianza: entre partidos, entre instituciones, y entre éstas y la ciudadanía», ha apuntado el lehendakari.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La familia de agricultores que arrasa con sus patatas a cuarenta céntimos el kilo: «Vendemos 25 toneladas al día»
  2. 2 El incendio de un remolque en la AP-8 en Deba obligó a regular el tráfico durante doce horas
  3. 3

    El nuevo proyecto de Sergio tiene una bola extra
  4. 4

    Euskadi aumenta un 10% las ayudas a la conciliación y beneficiará a las familias monoparentales
  5. 5

    Ni residuos ni incivismo, los sacos de arena que protegen el pecio de Ondarreta asoman
  6. 6 El histórico bar de barrio de San Sebastián que vuelve a estar en plena forma: «Aquí todo es casero»
  7. 7 «Estamos desconcertados y sorprendidos con lo sucedido»
  8. 8 Confirman la presencia del raro cachalote enano en aguas vascas y horas después aparece varado en Zarautz
  9. 9 La nao Santa María llega por primera vez a San Sebastián este martes: «Embarca en la historia»
  10. 10 Un americano sorprendido con el pintxo-pote de San Sebastián: «Estoy flipando con la gente que hay por la calle»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Pradales recuerda ante Sánchez que «cumplir con los compromisos adoptados marca la diferencia a la hora de fortalecer la confianza»

Pradales recuerda ante Sánchez que «cumplir con los compromisos adoptados marca la diferencia a la hora de fortalecer la confianza»