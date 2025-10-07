Sánchez pide en Vitoria «no tapar ni silenciar la corrupción»: «Tolerancia cero»

El PSOE y el Gobierno central miran con preocupación al supuesto caso de corrupción que acorrala a Santos Cerdán, José Luis Ábalos y su entonces ... asesor Koldo García. Y Pedro Sánchez ha aprovechado su intervención en Vitoria, durante la IX Cumbre Global de la Alianza de Gobierno Abierto (OGP) 2025, para afirmar que su Ejecutivo va a poner en marcha nuevas medidas «contra la corrupción». «Hemos reforzado la rendición de cuentas», ha asegurado ante la presencia de más de 2.000 representantes de alto nivel de gobiernos; entre ello, el lehendakari, Imanol Pradales.

Sánchez ha anunciado así el lanzamiento de un portal de transparencia y una «transformación profunda de la contratación del sector público» dentro de sus medidas para luchar «con valentía» contra la corrupción, sin «taparla ni silenciarla, como hacen algunos». Y es que, según ha admitido, este tipo de hechos provocan «desafección» en la ciudadanía. De ahí que haya defendido la necesidad de «dar la batalla con un gobierno más abierto»

Tras advertir de la «desafección ciudadana» hacia las instituciones cuando se producen casos de corrupción, ha dicho que aunque «no existe la corrupción cero, sí debe existir la tolerancia cero contra la corrupción». «Y esa tolerancia cero implica responder a la corrupción con valentía, con ideas y propuestas, con decisión, no taparla y silenciarla, como desgraciadamente hacen algunos», ha afirmado.

Por ello, ha anunciado el próximo lanzamiento del nuevo portal de transparencia del Gobierno central. «Va a ser una herramienta mucho más clara, mucho más abierta, mucho más transparente, bajo la premisa del derecho a saber, del derecho a entender, del derecho a participar», ha manifestado.

Sánchez, que ha iniciado su intervención con un «egun on» y un «eskerrik asko», ha advertido igualmente de que «nuestras democracias están siendo atacadas desde dentro y desde fuera». Esos ataques internos, ha dicho en alusión a la extrema derecha, «van en contra de las conquistas sociales y del estado de derecho». «La transparencia nos enseña que hay que construir en común y en permanente diálogo», ha recalcado.