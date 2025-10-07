Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Sánchez, durante su intervención en Vitoria en IX Cumbre Global de la Alianza de Gobierno Abierto. EP

Sánchez pide en Vitoria «no tapar ni silenciar la corrupción»: «Tolerancia cero»

El presidente del Gobierno hace un alegato del compromiso de su Ejecutivo con el buen gobierno y la transparencia

Ander Balanzategi

Ander Balanzategi

San Sebastián

Martes, 7 de octubre 2025, 15:15

El PSOE y el Gobierno central miran con preocupación al supuesto caso de corrupción que acorrala a Santos Cerdán, José Luis Ábalos y su entonces ... asesor Koldo García. Y Pedro Sánchez ha aprovechado su intervención en Vitoria, durante la IX Cumbre Global de la Alianza de Gobierno Abierto (OGP) 2025, para afirmar que su Ejecutivo va a poner en marcha nuevas medidas «contra la corrupción». «Hemos reforzado la rendición de cuentas», ha asegurado ante la presencia de más de 2.000 representantes de alto nivel de gobiernos; entre ello, el lehendakari, Imanol Pradales.

