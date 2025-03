Pradales ve positivo que la quita de deuda no afecte a Euskadi pero avisa de que el acuerdo no está aún cerrado

Desde el otro lado del Atlántico, Imanol Pradales ha acogido con satisfacción las palabras que ha pronunciado este miércoles desde el Congreso la ministra de ... Hacienda. María Jesús Montero, en respuesta a una interpelación de EH Bildu, ha garantizado que ni Euskadi ni Navarra, las dos comunidades autónomas amparadas por su particular régimen foral, se verán perjudicadas por el acuerdo entre el Gobierno central y ERC para condonar la deuda con Cataluña y, por extensión, al resto de autonomías del régimen común. En total, 83.252 millones de euros de quita.

El lehendakari, que se encuentra de viaje en Estados Unidos, ha valorado positivamente las palabras de la vicepresidenta primera después de manifestar que Euskadi y Navarra no se verán afectadas y que el Ejecutivo de Pedro Sánchez «hará el ajuste para que la aportación neutralice esta absorción de la deuda que tiene el Estado con las comunidades autónomas al objeto de que (Euskadi y Navarra) no paguen más de lo que venían pagando por la financiación de la deuda».

«Es positivo y me ha alegrado escucharle a la vicepresidenta hablar en esos términos», ha manifestado el lehendakari, que ya adelantó hace unos días -después de que la portavoz del Gobierno Vasco, Maria Ubarretxena, asegurase que mirarían con lupa el acuerdo- que en la próximo reunión de la Comisión Mixta del Concierto Económico pediría flexibilizar su límite de deuda y poder superar el 13%. Y así lo ha vuelto a reivindicar este miércoles.

A pesar de que Montero haya asegurado sobre esta cuestión que ya se ha alcanzado un acuerdo con el Gobierno Vasco y el Navarro, Pradales ha puntualizado que el pacto -que garantiza que la quita no afectará al Cupo que paga Euskadi al Estado por los servicios que éste presta en el País Vasco por las competencias no transferidas- no está aún sellado y que se debe sustanciar en el marco de una Comisión Mixta del Concierto, «que es el ámbito bilateral en el que el Gobierno de España y el Gobierno de Euskadi tenemos que cerrar estas cuestiones», ha subrayado Pradales. «Es importante contar con un margen de endeudamiento adicional para que el día en que sea necesario, y si los retos que vamos a enfrentar en los próximos meses o años así lo requieren, podamos acceder a esa deuda de carácter extraordinario para poder seguir prestando los mejores servicios públicos en Euskadi y atender el bienestar de las personas de nuestro país», ha defendido el jefe del Gobierno Vasco, que ha confiado en que la reunión bilateral con el Ejecutivo central pueda celebrarse el próximo mes de abril.

«Es positivo y me ha alegrado escucharle a la vicepresidenta hablar en esos términos, lo cual no significa que tengamos un acuerdo cerrado», ha dicho Pradales, que ha vuelto a incidir en que, desde el Gobierno Vasco -y, más particularmente, desde el Departamento de Hacienda que lidera Nöel d'Anjou- «estamos trabajando y venimos hablando con el Ministerio de Hacienda desde hace semanas en relación con esta cuestión que nos preocupa».

A su juicio, «no es justo que tengamos que asumir en Euskadi los efectos de una potencial condonación de la deuda cuando nosotros hemos hecho los deberes, pero todavía no hemos dado el acuerdo», ha reiterado Pradales.

Reacción de Garmendia

Por su parte, y en términos similares, la delegada del Gobierno en el País Vasco, Marisol Garmendia, ha destacado que la confirmación de que la quita de la deuda a los territorios de régimen común no perjudicará a Euskadi y Navarra es «una noticia importante», dado que despeja las «dudas y los obstáculos que el PP -ha dicho- ha tratado de plantear en este asunto».

«No va a tener impacto alguno ni va a causar perjuicio alguno», ha señalado, tras lo que ha criticado los «obstáculos» que están poniendo en este asunto las comunidades autónomas gobernadas por el PP.