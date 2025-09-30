Pradales acusa a Ayuso de «manipular» sus palabras y «banalizar la violencia» de ETA

El lehendakari, Imanol Pradales, ha acusado esta mañana a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP) de «manipular sus palabras de ... forma indigna» y de «banalizar la violencia» de ETA. Pradales ha replicado así a las acusaciones de Díaz Ayuso, que reprochó ayer al lehendakari haber utilizado expresiones amenazantes contra ella. La polémica surge tras defender Pradales el euskera el domingo, en el Alderdi Eguna del PNV, al grito de «Ayuso, entzun, Euskadi euskaldun». La líder madrileña interpretó ayer estas palabras como «Ayuso, entzun, pim pam pum», en alusión a las amenazas que se vertían en tiempos de ETA.

En una entrevista en Radio Popular, Pradales se ha mostrado indignado con esta interpretación, y ha denunciado que Ayuso «manipula sus palabras» y «banaliza la violencia». Ha enmarcado las palabras de la presidenta de Madrid en la «antípolítica». Eso sí, si se ha disculpado si la dirigente popular se sintió ofendida por sus palabras pero ha negado que hubiera ninguna amenaza.

En este sentido, Pradales ha vuelto a lamentar que Ayuso siga «despreciando el euskera y la identidad vasca». Y es que la polémica surge tras el plantón que en su día dio Ayuso en la conferencia de presidentes autonómicos en Barcelona cuando el lehendakari utilizó el euskera y ella se fue de la reunión argumentado que debía hablar en castellano y que no se iba a poner los auriculares de traducción.