Pradales, el pasado domingo en el Alderdi Eguna.

Pradales acusa a Ayuso de «manipular» sus palabras y «banalizar la violencia» de ETA

La presidenta de Madrid reprochó al lehendakari amenazas tras las palabras del jefe del Gobierno Vasco el domingo de «Ayuso, entzun, Euskadi euskaldun»

Jorge Sainz

Jorge Sainz

San Sebastián

Martes, 30 de septiembre 2025, 09:08

El lehendakari, Imanol Pradales, ha acusado esta mañana a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP) de «manipular sus palabras de ... forma indigna» y de «banalizar la violencia» de ETA. Pradales ha replicado así a las acusaciones de Díaz Ayuso, que reprochó ayer al lehendakari haber utilizado expresiones amenazantes contra ella. La polémica surge tras defender Pradales el euskera el domingo, en el Alderdi Eguna del PNV, al grito de «Ayuso, entzun, Euskadi euskaldun». La líder madrileña interpretó ayer estas palabras como «Ayuso, entzun, pim pam pum», en alusión a las amenazas que se vertían en tiempos de ETA.

