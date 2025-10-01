Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Palabras que hieren

Ofender a la periferia siempre es una rentable maquinaria para Ayuso, aunque sea un discurso perverso para el PP vasco

Alberto Surio

Miércoles, 1 de octubre 2025, 06:40

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, es una fuente inagotable de polémicas. Al confundir deliberadamente la frase del lehendakari Imanol Pradales en ... el Alderdi Eguna 'Ayuso entzun, Euskadi euskaldun' por 'Ayuso entzun, pim pam pum', la baronesa de Chamberí juega en el barro y tergiversa la verdad en aras de enredar y generar una atmósfera propicia a sus intereses. Lo hace instalada en un castillo de naipes que tropieza con el más elemental principio de realidad. Aquí nos rasgamos las vestiduras ante semejante manipulación pero en cierto entorno político de la Villa y Corte seguro que tiene su público y gusta la gracia. Le va bien en esa estrategia de hipérbole hasta la extenuación aunque a veces implique despreciar a las verdaderas víctimas de la violencia. Provocar y ofender a la periferia siempre es una máquina rentable.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Despiden a la directora de una oficina bancaria en Euskadi que cobraba 7.345 euros al mes y se iba a la peluquería en horario laboral
  2. 2

    Los partidos vascos salen en tromba contra Ayuso por «banalizar la violencia» de ETA
  3. 3

    Mendoza advierte de que cancelar el contrato de CAF en Israel podría suponer el «cierre de la empresa o llevársela fuera»
  4. 4

    «El mastín se me echó encima y caí al suelo; pensé que me mataba»
  5. 5

    Vivienda incorpora los datos de Gipuzkoa al índice de precios de referencia para topar los alquileres
  6. 6

    Hamás se inclina a favor del plan de paz pero deja la decisión final en su brazo militar
  7. 7

    Dos de las cuatro denuncias que se han presentado por el udaleku de Bernedo son en Gipuzkoa
  8. 8

    Gipuzkoa anuncia una nueva sociedad pública para crear infraestructuras de cuidados a mayores
  9. 9 La canción que predijo la alineación de la Real Sociedad: «No me creo que Odriozola no sea titular»
  10. 10 ¿Qué es el índice de precios?¿A quién afecta?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Palabras que hieren