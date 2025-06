PNV y EH Bildu aprietan a Sánchez y advierten que la baza del miedo a la derecha «ya no vale»

PNV y EH Bildu endurecieron ayer de forma sensible sus condiciones para mantener su apoyo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el que se ... reunirán hoy por separado en el Palacio de La Moncloa. Lo harán en plena resaca por las consecuencias de la dimisión de Santos Cerdán como secretario de Organización del PSOE, y con el PP y Vox exigiendo su inmediata dimisión. El informe de la UCOde la Guardia Civil que alerta de posibles mordidas en las que Cerdán sería el 'cerebro', y que implican al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García, han abierto una crisis de efectos aún imprevisibles entre los propios socios de coalición. Se trata de un giro político notorio en el guion de los últimos acontecimientos. De la cautela inicial han evolucionado hacia un perfil más crítico ante la gravedad de las revelaciones. En su opinión, la baza del miedo a la derecha ya no es suficiente.

Los nacionalistas vascos no descartan ningún escenario, ni siquiera la hipótesis de que el presidente tenga que someterse al final a una cuestión de confianza para recuperar la confianza rota de la actual mayoría de investidura, un escenario que el PSOE no contempla en principio porque supone que la previsible negativa de Podemos anticiparía una derrota. Solo si al final Podemos decidiera abstenerse, la cuestión podría salir adelante por mayoría simple. En ese supuesto, la legislatura afrontaría una segunda oportunidad para 'resetearse'.

Tanto Aitor Esteban, presidente del EBB, como Arnaldo Otegi, secretario general de EHBildu, marcaron ayer significativamente distancias tras unos primeros dias de desconcierto tras el mazazo inicial. En un comienzo, la tesis es que el nacionalismo vasco no puede ser cooperador necesario de la llegada a la extrema derecha al poder en España a través de una alianza de gobierno entre el PP y Vox. Pero en las últimas horas, el impreciso alcance del escándalo –ninguno de los dos partidos sabe si hay nuevas grabaciones y a quiénes afectan– obliga a ser sumamente precavidos.

La primera condición que se exige es que la corrupción que aflore no sea estructural, es decir, que no implique la financiación ilegal del PSOE que, por otra parte, debería ser, en todo caso, refrendado por una sentencia judicial. La mayor inquietud en Sabin Etxea es que entre los 30.000 audios incautados a Koldo Garçía en su domiclio figure suficiente material sensible que afecte a nuevos dirigentes o, incluso, que implique a Sánchez.

La principal novedad planteada ayer de forma expresa es que el PNV considera necesario que haya unos nuevos Presupuestos Generales del Estado, algo que no se tenía tan claro hace pocos días.

En todo caso, los nacionalistas vascos –tanto del PNV como en EH Bildu– son conscientes tambien de que un final traumático de la actual legislatura colapsaría por completo el debate del nuevo estatus de autogobierno para Euskadi y bloquearía, incluso, la discusión sobre la plurinacionalidad del Estado que el PP considera que rompe el actual marco constitucional. De hecho, Sánchez deberá reconstruir la confianza con nuevas garantías sobre la estrategia relativa al modelo territorial del Estado.

El 'régimen del 78'

El mismo Otegi añadió ayer que la principal demanda de EH Bildu va a ser «que se depuren todas las resoponsabilidades». Otegi insistó en apuntar que la corrupción «es consustancial al régimen del 78». «Si uno repasa la historia política de los últimos 40-50 años en el Estado español, esto es permanente en las formaciones de gobierno que alumbraron la transición, tanto en el PSOE como en el PP; dicho de manera más simple: tienen al rey exiliado por un caso de corrupción», denunció el líder de la coalición soberanista, que aseguró que desde EH Bildu «no vamos a ayudar a que estos casos se repitan, se mantengan o tengan algún tipo de protección en términos políticos».

De ahí que Otegi reiteró en varias ocasiones que «ya no vale con decir 'los otros son peores'». «Con eso no se puede sostener una legislatura o un gobierno», advirtió, al tiempo que reclamó que se depuren responsabilidades «hasta el final».

En declaraciones a Radio Euskadi, Otegi defendió la necesidad de que esta situación debe venir acompañada de «un proyecto democrático de verdad». «Sabiendo que la alternativa es peor, solo con eso ya no vale. Tiene que venir acompañado de un proyecto democrático de verdad, que satisfaga los intereses de las naciones sin Estado y que satisfaga los intereses de las clases populares y de las clases trabajadoras en el Estado español».

A juicio del secretario general de EH Bildu, la «depuración de responsabilidades» tiene que ir de la mano «de un programa político plurinacional que acepte un modelo de Estado diferente y que haga lo que no se hizo en la transición en el 78».