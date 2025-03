El PNV acusa en redes a EH Bildu de mentir sobre las medidas y la recaudación de la reforma fiscal

La reforma fiscal no solo se debate en el Parlamento Vasco, las Juntas Generales o los medios de comunicación. La discusión se ha trasladado también ... a las redes sociales, donde los perfiles de los partidos vascos tratan de difundir sus mensajes y neutralizar los de sus adversarios. Es el caso del PNV, que este viernes ha catalogado como 'fake' una publicación de EH Bildu en la que la coalición soberanista asegura que la norma de jeltzales y socialistas supone una pérdida de 235 millones en la recaudación y que «ahonda en las desigualdades», mientras que dicen que la propuesta de la izquierda independentista supondría un ingreso de 900 millones de euros más.

EH Bildu ha pedido la reiterada del proyecto de reforma fiscal y parece casi imposible que llegue a un acuerdo con PNV y PSE si estos no cambian de forma estructural la norma. Con un escenario en el que gana enteros la posibilidad de que la reforma no salga adelante, ninguno de los partidos quiere quedar como responsable del naufragio. Los jeltzales aseguran en un tuit en el que citan a la izquierda independentista que «lo que no necesita el país son mentiras y propuestas vacías», afirmando que el proyecto de PNV y PSE, como defendieron ayer las diputaciones, «benficiará a más de un millón de contribuyentes» y supondrá «200 millones de euros más en el bolsillo de la ciudadanía» y mientras con la coalición abertzale se perderían «450 millones de euros».

¿Qué necesita el País?



✅ Lo que necesita el País es RIGOR y una revisión fiscal que garantice el BIENESTAR DE LA CIUDADANÍA.



❌ Lo que NO necesita el País son MENTIRAS Y PROPUESTAS VACÍAS. https://t.co/DLR8dEImEG pic.twitter.com/AiteGlGLTr — EAJ-PNV (@eajpnv) March 7, 2025

En la comparación que hace EH Bildu critica que el proyecto actual impulsado por socialistas y jeltzales «mantiene un modelo injusto en el que las rentas del capital pagan menos impuestos que las del trabajo», mientras la coalición abertzale propone «equipararlas al máximo». Critican que el PNV «no proponen medidas para reducir la desigualdad social y el fraude», mientras ellos en sus enmiendas defienden «deducciones fiscales reembolsables para evitar la exclusión de las rentas bajas».

Además, creen que el proyecto de los partidos que gobiernan las Diputaciones «no protege las rentas bajas, ya que la mayoría de las veces no pueden objeto de deducción» y abogan por «una reforma del impuesto de Sociedades para que las grandes empresas paguen un tipo mínimo». El plan de jeltzales y socialistas, dicen, «aumenta el dumping fiscal respecto a Nafarroa, debilitando la armonización fiscal entre territorios», mientras que EH Bildu defiende «una regulación fiscal del alquiler».

Respuesta jeltzale

Ante estas afirmaciones, el PNV asegura que con las autoenmiendas que ha aplicado a su propio proyecto, «no tendrán que presentar la declaración de la renta quienes ingresen menos de 20.000 euros», con EH Bildu se tendría «la obligación de presentar la declaración desde los 14.000 euros». Asimismo, en su post de X, los jeltzales destacan que aumentan de «30 a 36 años la consideración de joven y mayores facilidades para el acceso a la vivienda», mientras la coalición abertzale «quiere eliminar la deducción de compra por vivienda».

En el proyecto que requiere el respaldo de un partido de la oposición en Euskadi, se recoge la «discriminación positiva de la mujer y fomento de su incorporación laboral», en contraposición con EH Bildu, a quien achacan que propone «cero medidas concretas de alivio fiscal». Además, los jeltzales defienden su «apoyo a 31.000 pequeñas empresas y a 76.000 autónomos», mientras la coalición abertzale «presenta una enmienda a la totalidad que muestra una nula voluntad negociadora». La batalla en redes está servida.