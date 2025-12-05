Peinado desbarata el intento de las acusaciones de vincular los casos Begoña Gómez y Koldo

Las acusaciones populares personadas en el 'caso Begoña Gómez', el colectivo provida Hazte Oír, Vox o el pseudosindicato Manos Limpias, llevan desde verano tratando de ... vincular la causa abierta contra la mujer del presidente del Gobierno con el 'caso Koldo', que se instruye en el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional. Su objetivo ha sido buscar la declaración en los juzgados de Madrid de Víctor de Aldama, el comisionista y presunto corruptor, para unir los puentes entre ambos procedimientos con el rescate de Air Europa como telón de fondo.

Sin embargo, estas acusaciones, que también están representadas en el 'caso Koldo', han visto este viernes como su plan se ha caído como un castillo de naipes tras conocer la contestación de Juan Carlos Peinado, el juez que investiga a Begoña Gómez por cinco delitos. Aunque aún les queda la carta de recurrir a la Audiencia Provincial, el instructor ha rechazado de forma definitiva la testifical de Aldama, después de que en agosto ya les dijera por primera vez que no.

Según responde Peinado, no se conoce al empresario «ninguna relación con la cátedra de Transformación Social Competitiva (que codirigía Gómez) ni con la Universidad Complutense, ni con los patrocinadores de la cátedra ni con empresas del señor Juan Carlos Barrabés», el empresario al que la mujer de Sánchez recomendó por carta desde el curso universitario para un concurso de adjudicaciones públicas.

A pesar de que la misma Audiencia Provincial ha ordenado al juez excluir todo lo relacionado con el rescate de Air Europa, las acusaciones populares siempre han tratado de vincular ambas investigaciones. El nexo de unión entre ambas sería Globalia, la empresa que tenía a sueldo a De Aldama y cuya línea aérea obtuvo un rescate millonario en plena pandemia (cuyos 475 millones ya han sido devueltos con intereses al Estado) que relacionan con la intervención de Gómez cuando ésta mantenía un puesto en el Instituto de Empresa.

«Sería abrir el melón»

En la parte del 'caso Koldo' que se instruye en la Audiencia Nacional, la acusación ejercida en nombre de la Asociación Liberum ya ha intentado varias veces sin éxito que el juez Ismael Moreno a la esposa del presidente por los encuentros que mantuvo con el CEO de Globalia, Javier Hidalgo. Pero el instructor lo rechazó. También quieren que Aldama, procesado por los contratos millonarios de compra de mascarillas en Transportes (le piden siete años de prisión y multas de 3,9 millones), acuda a explicar si Gómez pudo influir en el rescate de Air Europa.

Se da la circunstancia de que el comisionista, Hidalgo y Begoña Gómez coincidieron en San Petersburgo con ocasión de la Asamblea de la Organización Mundial del Turismo en septiembre de 2019, cuando la mujer del presidente era responsable del África Center del Instituto de Empresa. Esta semana, además, el asunto del rescate de Air Europa ha vuelto después de que Koldo García haya manifestado en una entrevista antes de entrar en prisión que Hidalgo manifestó delante de él que «había que compensar con un millón a Begoña por el rescate de Air Europa». A ello se unieron las palabras del que fuera su jefe, el exministro José Luis Ábalos, quien dijo que investigar a Air Europa «sería abrir el melón, ahí podemos llegar a Begoña». Todo ello ha sido negado en un comunicado por la propia compañía.