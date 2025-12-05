Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El comisionista y presunto corruptor Víctor de Aldama a su salida de la Audiencia Nacional el pasado 27 de noviembre. EFE

Peinado desbarata el intento de las acusaciones de vincular los casos Begoña Gómez y Koldo

Confirma su rechazo a la testifical de Aldama porque la Audiencia Provincial ya obligó al juez a cerrar la línea de investigación por el rescate de Air Europa

Mateo Balín

Mateo Balín

Viernes, 5 de diciembre 2025, 13:32

Comenta

Las acusaciones populares personadas en el 'caso Begoña Gómez', el colectivo provida Hazte Oír, Vox o el pseudosindicato Manos Limpias, llevan desde verano tratando de ... vincular la causa abierta contra la mujer del presidente del Gobierno con el 'caso Koldo', que se instruye en el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional. Su objetivo ha sido buscar la declaración en los juzgados de Madrid de Víctor de Aldama, el comisionista y presunto corruptor, para unir los puentes entre ambos procedimientos con el rescate de Air Europa como telón de fondo.

