Pedro Sánchez y Diana Morant trasladan su apoyo al excomisionado de la dana El Consell valenciano se suma a la preocupación sobre el estado de salud de José María Ángel

El intento de suicido de José María Ángel, el excomisionado del Gobierno para la dana, ha causado un enorme impacto entre sus propios compañeros de partido y también, como no podía se de otra forma, en los políticos que compartieron responsabilidades a lo largo de la dilatada carrera política de Ángel.

Desde el Consell valenciano han reaccionado a la noticia. Fuentes del gobierno valenciano han manifestado su deseo por la pronta recuperación del ex secretario autonómico de Emergencias de la Generalitat y ha transmitido su más sincero agradecimiento a los servicios sanitarios y de bomberos por su rápida actuación.

Todo mi cariño y apoyo a José María Ángel y a su familia en estos difíciles momentos. https://t.co/86WhdGnFu4 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) August 8, 2025

Diana Morant, la secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, ha confesado encontrarse en estado de shock y «rota por el dolor». «Todo mi cariño hacia él y su familia en estos momentos tan duros después de semanas de acoso».

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aprovechó la red social X (antes Twitter) para trasladar su apoyo a la familia en estos difíciles momentos.