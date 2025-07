Page, contra el cupo catalán: «A más corrupción, más negocio para los independentistas»

El acuerdo alcanzado hace un año por el Gobierno y ERC para facilitar la investidura de Salvador Illa en Cataluña a cambio de una suerte de concierto fiscal ... que los socialistas siempre habían rechazado fue recibido ya con enormes recelos por el resto de comunidades autónomas, también de Castilla-La Mancha y Asturias, ambas gobernadas por el PSOE. La historia se repite ahora que el pacto está a punto de formalizarse, este lunes, en la reunión de la Comisión bilateral entre Estado y Generalitat. Una cita que debería sentar las bases de un modelo que permita al ejecutivo autonómico asumir, de manera gradual, la recaudación, gestión, liquidación e inspección de todo los impuestos soportados en Cataluña.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, insistió hoy en que el acuerdo, cuyo detalle aún no se conoce, es por principio «reaccionario» y supone un «privilegio» no amparado por la Constitución y, aunque se mostró convencido de que no saldrá adelante por falta de apoyo parlamentario para convertirlo en ley, tildó de «doloroso» que el Gobierno asuma «conceptualmente por primera vez la idea de un trato privilegiado» para una comunidad. Algo de lo que, recriminó además, no se quiso hablar en el comité federal del pasado sábado, celebrado bajo el impacto del 'caso Cerdán'.

Page, molesto porque el pasado lunes se filtraran unas grabaciones del debate mantenido en esa cita -en la que se quedó prácticamente solo pidiendo a Sánchez que se someta a una cuestión de confianza sin nuevas concesiones al independentismo y, en caso de no superarla, convoque elecciones- aseguró que él pidió de manera expresa hablar de este asunto y que «deliberadamente se ocultó el debate». «Es más, pareciera que los independentistas estaban dentro del comité federal, porque se atrasaron los acuerdos con ERC a posta para que se hurtara el debate», dijo. Lo inicialmente previsto era que la comisión bilateral se celebrara el 30 de junio pero finalmente se fijó para el 14 de julio.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, negó, también hoy mismo, que el pacto vaya a dar lugar a privilegio alguno y que lo que se pondrá sobre la mesa será un acuerdo que permitirá a todas las comunidades, y no solo a Cataluña, profundizar en sus competencias. «Mientras que haya un socialista al frente del Gobierno de España y un socialista, en este caso una mujer, al frente del Ministerio de Hacienda, nunca, jamás, el Gobierno de España va a promover ningún acuerdo ni ninguna política que suponga un agravio territorial con otras partes de nuestro territorio», adujo.

Page, sin embargo se mostró convencido de que esos agravios ya se han producido (su Gobierno llevó al Tribunal Constitucional la ley de amnistía) pero, además, cree que la situación de debilidad en la que ha quedado su partido tras destaparse las presuntas actividades ilícitas de sus dos últimos secretarios de Organización crea un caldo de cultivo aún más propicio para que el independentismo apriete las tuercas. «A más corrupción, más presión. La presión ha traído barra libre y esto es extremadamente grave», dijo. «Ahora los socios van a hacer un saqueo todavía mayor al concepto de unidad de España, que va íntimamente ligado al concepto de igualdad entre los españoles«, añadió.

También el consejero de Hacienda de Asturias, Guillermo Peláez, avisó ayer de que su comunidad «no admitirá ningún privilegio» y subrayó que las comunidades autónomas del régimen común tienen que concurrir en «un plano de igualdad» a negociar el nuevo modelo de financiación.