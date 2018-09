Ortuzar urge a Sánchez a cumplir sus compromisos con el PNV porque «la paciencia se agota» Alderdi Eguna El líder del EBB y el lehendakari Urkullu aprovechan el Alderdi Eguna para apremiar al presidente del Gobierno a «pasar de las palabras a los hechos» MIGUEL VILLAMERIEL Foronda Domingo, 30 septiembre 2018, 13:44

Al PNV se le empieza a «agotar la paciencia» con la falta de resultados concretos para Euskadi tras la llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno hace casi cuatro meses. Tanto el líder del EBB, Andoni Ortuzar, como el lehendakari, Iñigo Urkullu, han coincidido este domingo en la celebración del Alderdi Eguna del PNV en que el Ejecutivo socialista debería pasar «de las palabras a los hechos» porque, hasta el momento, los buenos propósitos no se han correspondido con avances en autogobierno o el cumplimiento de algunos compromisos presupuestarios. Hasta el punto de que Ortuzar ha elevado el tono en la fiesta anual del PNV y ha advertido que «gobernar es algo más que hacer declaraciones. Es hacer cosas, es cumplir compromisos, es asumir con valentía los problemas. Y eso pedimos para con Euskadi: que cumplan ya. El tiempo pasa y la paciencia se agota».

El lehendakari, por su parte, ha reclamado asimismo que «las palabras del Gobierno español se conviertan en hechos», también en la búsqueda de una solución para el conflicto catalán. Además, Urkullu se ha referido al debate sobre el nuevo estatus y ha comprometido el esfuerzo del PNV «para ensanchar el acuerdo para la actualización del autogobierno vasco», una tarea en la que «tendremos que lidiar con los maximalismos de unos, los maniqueísmos y los inmovilismos de otros». «Vamos a perseverar», ha garantizado Urkullu.

Un gran lazo amarillo, ubicado junto al escenario, ha recordado durante el Alderdi Eguna a los políticos catalanes que se encuentran en prisión o en el extranjero a causa del procés, algunos de los cuales han acudido en más de una ocasión a la fiesta jeltzale y cuya «inmediata puesta en libertad» han demandado tanto Ortuzar como Urkullu.

El presidente del Euzkadi Buru Batzar ha señalado que el PNV «no ha podido ser más 'zintzo' (leal en euskera)» desde la llegada de Sánchez al Gobierno, pero ha advertido que su partido está listo para afrontar los grandes retos de la sociedad vasca y también aquellos desafíos que pudieran surgir en las próximas semanas. «Por ejemplo, unas elecciones generales», ha dejado caer. El líder jeltzale no ha ocultado su preocupación por la «disparatada» situación que vive la política española. «Llevamos meses abochornados con si fulanita o fulanito hicieron o no hicieron la carrera; si el máster era de verdad o no; si iban a clase o no; o si a alguna ministra le habían grabado haciendo comentarios vejatorios sobre personajes conocido», ha censurado Ortuzar. «Hemos intentado poner algo de cordura con nuestros humildes cinco votos en el Congreso. Hemos arrimado el hombro, pero 'zintzo' no quiere decir tonto».

Por eso Ortuzar ha elevado la voz para decir que «esperamos y exigimos más del Gobierno de Pedro Sánchez. Hay que pasar de las musas al teatro, de las buenas palabras y los anuncios a los hechos, de las promesas a las transferencias ya». Ha recalcado que «urge culminar el Estatuto y urge poner en marcha todos los compromisos presupuestarios con Euskadi».

Respecto al nuevo estatus, Ortuzar ha afirmado que «el PNV quiere el mayor y el mejor autogobierno posible para Euskadi, y lo queremos hacer además con el máximo acuerdo político entre partidos vascos y conforme a un pacto con Madrid y Bruselas». Ha añadido que «tenemos unas bases acordadas, que podían haber sido más amplias, pero que son legítimas y democráticas». Y ha señalado que «queremos ensancharlas todo lo que se pueda en la fase que ahora se abre. Vamos a poner todo lo que esté en nuestra mano para que así sea, pero los que aún no están en el acuerdo van a tener también que moverse».

Respecto a la corrupción que algunos partidos de la oposición pretenden atribuir al PNV, sobre todo a causa del conocido como caso De Miguel, el presidente del EBB ha asegurado que «el PNV es un partido honesto, con un código ético estricto. Somos humanos y no todo lo hacemos bien, y claro que puede haber alguien entre nosotros que no tenga conductas adecuadas. Pero cuando esto pasa, se le aparta y el partido actúa con rapidez». Ha subrayado que «eso ha sido así en el pasado y lo seguirá siendo en el futuro. El PNV, por mucho que les pese, no está sentado en ningún banquillo de acusados, está libre de toda sospecha».

Para acabar, Ortuzar ha dedicado unas palabras al presidente del PDeCAT, David Bonvehí, presente en el Alderdi Eguna. «La presencia de David y de ese lazo amarillo nos recuerda la situación de Cataluña y, especialmente, la de todas las personas que permanecen en prisión o en el exilio. Volvemos hoy a clamar por su puesta en libertad y por una solución dialogada y democrática para la nación catalana, igual que la pedimos para la nación vasca», ha concluido el dirigente jeltzale.

Urkullu y Cataluña

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha iniciado su intervención en el Alderdi Eguna con una referencia a la situación política catalana. «Hoy saludamos especialmente a Cataluña. Abogamos por que se ponga fin al encarcelamiento preventivo de todas las personas que participaron en el procés. La prisión provisional no es una medida proporcionada ni justificada». En ese sentido, ha apuntado que «las palabras del Gobierno español tienen que materializarse en hechos. Abogamos por la distensión, el diálogo con voluntad de acuerdo y la iniciativa política. Hay modelos de respuesta en el mundo occidental. Hace falta ponerse manos a la obra ya», ha instado.

Urkullu ha destacado también que el de hoy es «el primer Alderdi Eguna sin ETA» y ha recordado «el padecimiento injusto de tantas y tantas personas». En relación al futuro del autogobierno, el lehendakari ha señalado que «somos el pueblo vasco de Europa. Europa es plural y diversa. Formada por 280 regiones, de las que 75 somos naciones autónomas con competencia legislativa y, por el momento, 7 expresamos una voluntad democrática mayoritaria diferenciada al Estado. Nuestra estrategia es impulsar esta Europa plural, ganar participación y representación. Este es nuestro marco de futuro: Euskadi, nación en Europa», ha afirmado.

Urkullu también se ha referido a los trabajos que la ponencia de autogobierno del Parlamento Vasco. «El reto es renovar nuestro estatus de autogobierno, crecer como pueblo. Primero lo primero: conseguir que se cumpla el Estatuto de Gernika en su integridad. Es la asignatura pendiente del Gobierno español. Una deuda que exigimos se cumpla». A partir de ahí, «el reto es un nuevo pacto, y aquí se trata de ensanchar el acuerdo para la actualización del autogobierno. Que cada fuerza política diga qué está dispuesta a aportar para favorecer el entendimiento. Esto es lo que no hacen y, para no hacerlo, se atrincheran en juegos de palabras, nos plantean líneas rojas o vetos», ha censurado.

El lehendakari ha vaticinado que «tendremos que lidiar con los maximalismos de unos, los maniqueísmos y los inmovilismos de otros», pero ha asegurado que «vamos a perseverar. Dedicaremos todo nuestro esfuerzo a favorecer el más amplio entendimiento». Ha explicado que el PNV «va a seguir la estela de nuestra propia historia: construcción social y construcción nacional para avanzar como pueblo».

El Alderdi Eguna, la fiesta anual que el PNV celebra tradicionalmente en las campas de Foronda, ha contado este año con el lema 'Prest' (preparados) y ha congregado a miles de afiliados y simpatizantes jeltzales. Además, al acto han asistido dirigentes de 16 formaciones políticas de 13 naciones de Europa, América y África.