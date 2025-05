La oposición lamenta la «política espectáculo» de PNV y PSE por la polémica en materia migratoria

La política vasca asiste este jueves a un nuevo capítulo sobre la polémica en materia migratoria que ha desatado una auténtica guerra dialéctica entre el ... PNV y el PSE, socios de gobierno en las principales instituciones vascas. Jeltzales y socialistas llevan días cruzándose reproches públicos desde que el lehendakari, Imanol Pradales, cuestionase «qué tipo de migración necesitamos y qué tipo de migración es la que estamos recibiendo». Lo que ha sometido a la coalición a una tensión inédita.

Los dardos lanzados por ambas partes llevaron incluso ayer al líder del PSE, Eneko Andueza, a poner en cuestión las «ganas» de los jeltzales de gobernar Euskadi en coalición con ellos. Lo que provocó una reacción inmediata del Euzkadi Buru Batzar (EBB), que tildó de «injustas» y «subidas de tono» las declaraciones del secretario general de los socialistas vascos. Un toma y daca que, a ojos de EH Bildu, es un auténtico «espectáculo».

El portavoz de la coalición soberanista, Pello Otxandiano, ha aprovechado el delicado momento que atraviesan los socios de Gobierno para criticar las diferencias públicas que han demostrado PNV y PSE. A las puertas de la Cámara de Vitoria, el dirigente abertzale ha denunciado así la «política espectáculo» en la que, según ha dicho, se han embarcado jeltzales y socialistas con la pugna abierta qye mantienen en materia de política migratoria.

Otxandiano ha afirmado que los debates «sensibles» sobre cuestiones relevantes en términos económicos, sociales o culturales requieren de una «seriedad» con la que, a su juicio, no están actuando ambos socios de gobierno. Por ello, ha asegurado que no tiene intención de participar en la «política espectáculo» de PNV y PSE. «Esto no se puede hacer así», ha denunciado, tras lo que ha asegurado que la coalición soberanista se centrará en abordar con «seriedad y rigor» los debates relativos a cuestiones de relevancia.

Otxandiano, no obstante, no ha sido la única voz que se ha pronunciado este jueves. Javier de Andrés, presidente del PP vasco, también ha encontrado un filón para cuestionar a los socios de Gobierno y ha entrado de lleno al debate asegurando que las «discusiones internas» sobre migración entre el PNV y el PSE demuestran, a su juicio, que los socialistas vascos «mandan» en el Gobierno Vasco de coalición. «Creo que el Partido Socialista quiere que se note que los que mandan son ellos; y el PNV acepta que se note que el que manda es el partido Socialista», ha manifestado. En todo caso, el dirigente popular ha considerado que esta confrontación «no afectará a la continuidad» de la entente gubernamental.

Por su parte, la diputada del PNV en el Congreso Idoia Sagastizabal ha afirmado que el de la migración es un tema «serio y complejo», y que su partido no ha cambiado de postura, ya que sigue defendiendo que sea «regulada y ordenada». Además, ha rechazado que el Gobierno Vasco viva un momento «crítico» con la polémica protagonizada entre jeltzales y socialistas sobre esta materia. Sagastizabal, eso sí, ha aprovechado para pedir al Gobierno central más competencias en materia migratoria para «adaptar la inmigración a la realidad» de Euskadi.

Ubarretxena busca construir puentes

La portavoz del Gobierno Vasco, Maria Ubarretxena, ya se pronunció el pasado martes. Y es que, conscientes del revuelo mediático que ha generado este debate, jeltzales y socialistas abordaron esta cuestión en el seno del Consejo de Gobierno. En dicha reunión, según Ubarretxena -que aseguró que no iba «a alimentar polémicas ni matizar palabras»- no hubo desacuerdo por parte de ningún consejero, ni del ala jeltzale ni de la parte socialistas. Y este jueves ha vuelto a templar los ánimos para no echar más lecha al fuego, esforzándose por trasladar una imagen de unidad interna.

En un claro intento de calmar las aguas que bajas revueltas, la portavoz del Ejecutivo autonómico ha defendido que ella es «más de construir puentes que de derribarlos». «Mis palabras siempre serán positivas y nuestra actitud también», ha resaltado en una entrevista en ETB1. «Nuestro gobierno -ha continuado- es más de acciones que de palabras; hasta ahora, el camino es el que es y seguiremos trabajando».

Ubarretxena, en la misma línea que lo expresado el martes, ha dicho que «el desafío demográfico ha venido para quedarse y hay que hacerle frente con responsabilidad y con herramientas». «Hemos visto lo que ha supuesto en otros países; Euskadi tiene un sistema de integración y debemos aguantarlo con distintos elementos», ha insistido. Por ello, ha recordado de nuevo que en l reunión bilateral que se mantuvo con el presidente del Gobierno centra, Pedro Sanchez, ya se habló de esta cuestión. En todo caso, ha vuelto a lamentar que «no hay un plan estructural para la migración ni una memoria económica que lo sostenga; no hay una verdadera política migratoria en el Estado», ha criticado.

La también consejera de Gobernanza, Administración digital y Autogobierno, que ha buscado rebajar la tensión, ha manifestado que «no va a engordar ninguna polémica». «¿Migración selectiva? No voy a entrar en polémicas. Nos piden acuerdos y afrontar los retos, y estamos en ello. En nuestros planes está llevar adelante el plan migratorio de Euskadi. Tenemos un camino durante años y un trabajo que vamos haciendo durante un tiempo. Y vamos a poner sobre la mesa las acciones y no las palabras», ha asegurado.

En todo caso, ha sostenido que «creo que los consejeros socialistas no están sorprendidos con lo que está pasando». Así, ha defendido que «hay una atmósfera buena» dentro del Consejo de Gobierno. De hecho, Ubarretxena ha acotado a «una cuestión de partidos» el enfrentamiento entre el PNV y el PSE, en un claro intento de atajar la polémica y proteger la estabilidad de la coalición.