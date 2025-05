El enfrentamiento entre PNV y PSE se agrava y sitúa la coalición en su momento más delicado

La tensión y el cruce de reproches entre PNV y PSE por la política migratoria no solo no amaina sino que ha llegado a un ... enfrentamiento inédito que amenaza con debilitar la coalición de gobierno y la sitúa en su momento más delicado. Este último capítulo en el historial de desencuentros en el Gobierno Vasco –antes chocaron por la conexión del TAV o el decreto de universidades– comenzó el pasado jueves con unas declaraciones del lehendakari en un foro de debate en Bilbao en el que se preguntó: «¿Qué tipo de migración necesitamos y qué tipo de migración es la que estamos recibiendo?» y ha derivado en tres días consecutivos de manifestaciones subidas de tono por parte de ambos socios. Eneko Andueza fue uno de los protagonistas de este enfrentamiento dialéctico ayer en una entrevista en ETB1 cuando calificó de «un poco racistas» al portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Díez Antxustegi, por hablar de «migración selectiva, ordenada, regular y segura». El secretario general del PSE, que aseguró que «hacer algunos discursos en ese sentido es peligroso», llegó a mostrar, por primera vez, sus «dudas y desconfianza» incluso sobre «las ganas» del PNV «de seguir gobernando con nosotros».

Dirección jeltzale El EBB no cuestiona la coalición y califica las palabras de Andueza de «injustas y subidas de tono»

Fuentes jeltzales respondieron tres horas después que el PNV «no cuestiona» la coalición de gobierno. «Es Eneko Andueza quien ha empleado términos como deslealtad o desconfianza», apostillaron en una breve nota que hicieron llegar a los medios. En un tono encendido replicaron que no iban a entrar en las «provocaciones» de Andueza y tildaron de «injustas» y «subidas de tono» las declaraciones del secretario general del PSE. Para la formación que preside Aitor Esteban, las palabras del político socialista pronunciadas horas antes «evidencian nerviosismo». «Él sabrá por qué», sentenciaron.

«Si fue un malentendido...»

El líder socialista expresó que no sabía si las palabras del lehendakari respondían a «un cambio de dirección en la política sobre migración, si dijo lo que realmente sentía o si ha sido un malentendido». Tras añadir que las explicaciones de Díez Antxustegi del sábado en Radio Euskadi «lo empeoraron todo» y que «mejor hubiera sido que hubiera dicho que era un malentendido y ya está», el político socialista apeló al diálogo y al trabajo en común entre instituciones y partidos.

Desmiente a Ubarretxena Andueza asegura que el vicelehendakari Torres y otro consejero del PSE hablaron sobre migración

Para empezar, Andueza reclamó a su socio del Gobierno Vasco que aclare la «postura oficial» que mantiene en este asunto a la vista de los mensajes contradictorios de diferentes cargos jeltzales. Se refería así a las palabras de la portavoz del Ejecutivo vasco Maria Ubarretxena cuando trató de rebajar a la tensión entre los socios mientras por otro lado la senadora Beltrán de Heredia o el diputado general de Álava, Ramiro González hablaban en tono contrario. «Me gustaría que aclararan la posición oficial porque en un momento dicen una cosa y en el siguiente la contraria», expresó Andueza.

Recordó que tienen suscrito un acuerdo de gobierno en el que se fijaron «las posiciones políticas, los puntos de encuentro» del ejecutivo, y esos son los que «debemos cumplir». «Si algunos se salen de esas posiciones políticas, los socialistas vascos no nos vamos a callar y defenderemos nuestra posición», citó.

Tres polémicas en un mes Han mostrado desacuerdo sobre el TAV, el decreto de Universidades y la política migratoria

El líder del PSE también desmintió la versión de la portavoz del Gobierno Vasco, Maria Ubarretxena, que el pasado martes afirmó que en el consejo de Gobierno no hubo «desacuerdo por parte de ningún consejero». Según Andueza, «la portavoz dijo que no se había hablado del tema, y no es verdad. Dos consejeros, el vicelehendakari (Mikel Torres) y otro consejero socialista, hablaron sobre migración. No entiendo por qué algunos tienen ganas de salir de los puntos de encuentro del gobierno».

Remarcó que en Euskadi «no sobra nadie» y que «el mayor reto humano mayor que tenemos es el reto demográfico». Expuso que «la cruda realidad» es que existen muchas carencias de perfiles en muchos niveles del sistema productivo y los que pueden ocuparlos son los migrantes. «Yo no lo veo como un problema sino como un fenómeno que también ha ocurrido en nuestra historia cuando hace sesenta años llegaba muchos ciudadanos de otros lugares para aprovechar las oportunidades que tenía el País Vasco y para trabajar aquí. Y esto no se debe ver como un problema sino como una oportunidad», argumentó Andueza.

Tres polémicas

En poco más de un mes, los socios del Gobierno Vasco han mostrado públicamente sus desacuerdos en torno al TAV y su conexión con Navarra, y al decreto de Universidades, tres cuestiones relacionadas con las políticas impulsadas por tres ministerios socialistas, el de Servicios Sociales, el de Transportes y el de Universidades. Un escenario que está comenzando a incomodar al socio socialista del Gobierno Vasco por las críticas que la parte nacionalista está dirigiendo al Ejecutivo de Pedro Sánchez, la última sobre el centro de refugiados de Vitoria impulsado por el Gobierno Sánchez.

Sobre ese asunto, el jeltzale Díez Antxustegi aseguró que «es un centro que en ninguna parte del Estado lo han querido», lo van a instalar en la capital alavesa, y supondrá «un problema de emergencia social en Vitoria». Su argumentación fue que el modelo vasco cree en centros pequeños, que permiten la atención individualizada, y que van a permitir que esas personas se pongan a trabajar, se integren en el mercado laboral y, por lo tanto, en la sociedad vasca. «Un macrocentro impide eso, lo dificulta hasta el extremo, y nosotros, por lo tanto, pedimos que se pare la construcción de ese macrocentro», expuso.