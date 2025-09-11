Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Netanyahu acusa a Sánchez de «amenaza genocida» por decir que España carece de armas nucleares

El Gobierno tilda de "falsos y calumniosos" los comentarios y se declara tan amigo del pueblo de Israel como del de Palestina

David Guadilla y Paula De las Heras

Madrid

Jueves, 11 de septiembre 2025, 19:15

Nuevo episodio en el enfrentamiento que se vive entre España e Israel. La tensión es máxima. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha cargado este ... jueves contra Pedro Sánchez, al que ha acusado de haber realizado una «amenaza genocida flagrante» contra Israel después de que este dijera que España carece de armamento nuclear para frenar la guerra en Gaza y por ello adopta otras medidas, como el embargo de armas, para intentar presionar al Gobierno del Estado hebreo. El Ejecutivo español ha respondido con un comunicado del Ministerio de Exteriores en el que tilda de "falsos y calumniosos" los comentarios y subraya que España es tan amiga del pueblo de Israel como del de Palestina.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Wiliam Li, médico especialista en nutrición: «Dos tazas de chocolate caliente al mes duplican nuestras células madre»
  2. 2

    El tratamiento para crecer de un menor de Lasarte-Oria enfrenta a su familia y a Salud en los tribunales
  3. 3 Pablo Iglesias y el colegio privado de sus hijos, entre el bulo de Twitter y la realidad de la hemeroteca
  4. 4 Una empresa guipuzcoana cambia de manos tras ser comprada por un fondo de inversión gallego
  5. 5 Roba la cabeza tractora de un camión en Oiartzun, se da a la fuga por la AP-8 y se tira por un terraplén en Itziar
  6. 6

    Matan en Utah a un líder juvenil conservador de un tiro en el cuello durante una charla: «Es un mártir de la verdad», dice Trump
  7. 7 El último día de la pastelería Kai-Alde
  8. 8 El exótico nuevo destino de Illarramendi
  9. 9 Nina Mariani, arquitecta: «Los jóvenes están recuperando este elemento de las viviendas abandonado por la generación anterior»
  10. 10 Ichiar Aragón se rinde a Hondarribia: «Su gente te enamora y tiene un no sé qué que atrapa»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Netanyahu acusa a Sánchez de «amenaza genocida» por decir que España carece de armas nucleares

Netanyahu acusa a Sánchez de «amenaza genocida» por decir que España carece de armas nucleares