EE UU acusa a España de «alentar a los terroristas» de Hamás por las medidas contra Israel Un portavoz del Departamento de Estado califica de «profundamente preocupante» el plan del Gobierno de vetar la entrada de barcos y aviones con armamento para el ejército hebreo

Un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos ha afirmado este miércoles que las nueve medidas adoptadas por el Gobierno de Pedro Sánchez contra ... Israel por el «genocidio» de Gaza «envalentonan a los terroristas» de Hamás, como la decisión de vetar la entrada en España de barcos y aviones con armamento destinado al Ejército hebreo. «Es profundamente preocupante que España, miembro de la OTAN, haya optado por limitar potencialmente las operaciones estadounidenses y dar la espalda a Israel el mismo día en que seis personas fueron asesinadas en Jerusalén», asegura el portavoz en un correo electrónico enviado a la agencia Reuters.

El embargo de armas a Israel se viene aplicando desde 2023, así como la prohibición de comprar y vender equipamiento militar a este país. El espacio aéreo y los puertos de España están vetado a todos los aviones y barcos que transporten material de defensa destinado al Ejército hebreo. Lo que hace ahora el Gobierno es recogerlo en una real decreto ley para «consolidar jurídicamente» esta prohibición. En actualización La redacción de este periódico trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.

