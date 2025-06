Miren Echeveste: «No tenemos complejos con Bildu; son ellos los que se acercan a la derecha»

Un aprobado. Es la nota que Miren Echeveste pone al Gobierno foral en el ecuador de esta legislatura. Confiesa sentirse «satisfecha» porque Podemos en Euskadi ... sigue defendiendo «las políticas de izquierda», mientras otros, «como EH Bildu, se están moderando y aceptando postulados clásicos de la derecha».

–¿Qué balance hace de estos dos años de legislatura?

–Lo que ha hecho el Gobierno foral en este tiempo es poner en marcha y afianzar aquello que ya vislumbró en la legislatura pasada. ¿Cosas novedosas? Pues cuestiones que hemos ido defendiendo en las Juntas Generales. Por ejemplo, que una fundación pública como Etorlur, ente público de la Diputación, pase también a construir viviendas en pueblos pequeños. Aunque son asuntos más enfocados al mundo rural para luchar contra la despoblación, y que no se ven en las capitales. Por lo demás, mismo gobierno, mismos partidos, mismas estrategias...

–¿Qué nota le pondría al Gobierno de Gipuzkoa?

–Un aprobado.

–¿Lo mejor de estos dos años?

–Destaco el trabajo que hemos hecho los partidos en las Juntas, insisto. Sobre todo, los debates y la reforma fiscal que hemos llevado a cabo. Es lo que tocaba. El PNV no quería modificar prácticamente nada de su estructura fiscal y hemos conseguido que se cambien cosas en el modelo tributario vasco y guipuzcoano. En ese sentido estoy contenta. Introducir una deducción reembolsable en la vivienda es un cambio sustancial, muy importante, y no se había hecho nunca en 40 años.

–Tras el respaldo de Podemos a la reforma fiscal, ¿el PNV ha contado con ustedes para otros acuerdos?

–En estos dos años el Gobierno foral ha contado con todos. Aunque, en fiscalidad es más fácil que llegue a un acuerdo con nosotros que con el PP vasco, que defiende la política estatal de su partido, es decir, la de Ayuso, que básicamente consiste en bajar impuestos con los que se resiente el Estado de bienestar. Y en el plano social, vemos que las brechas cada vez son más grandes, a muchas familias les cuesta llegar a fin de mes y hay un encarecimiento de la vida fruto de la inflación. Y en este contexto, los únicos socios posibles somos la izquierda, Podemos, aunque le pese al PNV, porque parece ser que Bildu está en otro marco.

Crisis de la izquierda «El Gobierno ha tardado dos años en aceptar que lo de Gaza es un genocidio. Por eso, era inevitable que Podemos alzara la voz de la izquierda»

–Entonces, una vez digerida la reforma fiscal, ¿se reafirman en que fue un buen acuerdo?

–Sí. Afecta a las rentas medias y bajas, rentas que hace cuatro años tenían cierto poder adquisitivo pero que lo han ido perdiendo. Son personas que no tienen la posibilidad de aportar lo que aportaban al bien común porque primero tienen que sobrevivir.

–¿Y la decisión de respaldar esta reforma ha dejado heridas internas en el partido?

–Ninguna. Estamos contentos.

–¿Se sienten acomplejados ante el empuje de Bildu? ¿Les quita espacio político?

–No, acomplejados de ninguna manera. Tenemos un proyecto claro, sabemos lo que defendemos, que son los servicios públicos. Para nosotros lo público está por encima de todo, y no compartimos en absoluto ese enfoque de la colaboración público-privada que hoy en día hay para todo, sin distinciones. Bildu, por su parte, ha hecho un trabajo político muy reconocido por todos los niveles de la sociedad, pero también es verdad que cada vez se está alejando más de los postulados de la izquierda.

–¿En qué sentido?

–Está dejando de lado las defensas ideológicas de la izquierda de toda la vida, que es la defensa de lo público y de la igualdad de oportunidades. EHBildu se está moderando y aceptando marcos clásicos de la derecha. ¿Cuánto tiempo durará esto? Porque en la medida en que te vas moderando y cambiando, el marco ideológico que te ha sostenido durante años se puede sentir defraudado... aunque de momento no ha ocurrido. Nosotras debemos reforzar la marca Podemos, que sí ha sufrido, pero no por lo que hemos dejado de hacer en Euskadi, sino por el marco estatal.

–Precisamente, Podemos en España está contra el gobierno, contra Sumar... Esta división de la izquierda, ¿dará alas a PP y Vox?

–Hablamos mucho de la división de la izquierda, pero la derecha también está muy enfrentada, ahí tenemos al PP, Vox y Se acabó la fiesta con Alvise... La clave está en que Podemos debe diferenciarse de la deriva que están llevando otros defensores de la izquierda más moderados y más simpáticos con los poderes económicos. Estamos en un momento muy convulso y complejo, en el que atendiendo al 'mal menorismo' –nos quedamos con lo malo conocido porque lo que puede venir es peor– estamos aceptando un marco en el que, por ejemplo, el Gobierno ha tardado dos años en aceptar que lo que hace Israel es un genocidio. Era inevitable que Podemos alzara la voz de la izquierda, porque la izquierda se estaba quedando sin voz.

–Las encuestas apuntan a una bajada de su partido. ¿Temen quedar en la irrelevancia política?

–En Gipuzkoa, las encuestas nos dan un 4,8 % de voto, y comparando con el 6,2 en el que estamos, la pérdida tampoco es tan grave. Y teniendo en cuenta lo que han supuesto a nivel estatal todas las crisis que estamos viviendo, la gente entiende que quienes de verdad defendemos postulados de la izquierda somos Podemos.

Tren de Alta Velocidad «El TAV no existe para ver cuánto se tarda entre Donostia y Pamplona. Sirve para comunicar Donostia con Paríso Barcelona»

–Defiende que el TAV no sirve para mover a gente que va a trabajar, sino para conectar ciudades a gran distancia.

–El TAV nace como una infraestructura de Estado y de Europa. Se empieza a hablar de ello a finales de los 80 porque Europa quiere conectar sus grandes capitales de manera rápida y porque no todo puede ser viajar en avión. Y si aterrizamos esa visión al Estado español, hablar de cuánto se tarda entre Pamplona y San Sebastián es... lo siento, pero no sé cómo calificarlo, es mezclar conceptos que no tienen nada que ver. El TAV no sirve para mover a gente que va a trabajar. Sirve para conectar Donostia con Galicia o con París.

–En cuanto a la inmigración, ¿qué le pareció la crisis entre PNV-PSE por este problema social?

–Me parece ficción. Una necesidad de Eneko Andueza de salir en los medios. Y me llama la atención porque el proyecto que tienen PNV y PSE es similar. Y prueba de ello es que, por ejemplo, ha entrado en vigor el nuevo reglamento de extranjería y miles de personas que en Euskadi estaban con permiso de trabajo se han quedado sin él. Y eso lo hace el partido 'socialista' entre comillas. Todo el mundo es necesario y con políticas de integración sólidas daríamos oportunidades a todas las personas, las que han nacido aquí y las que vienen de lejos. Porque el talento no es solo de los ricos, hay mucho talento pobre también.

–La vivienda sigue siendo una de las preocupaciones de la gente...

–Contamos con unas leyes vasca y estatal de Vivienda que, aunque están en vigor, no se han desarrollado. Por eso debemos aplicar todo lo que nos permiten esas leyes; controlar los precios, incentivar el alquiler y no la compra, entre otras medidas.