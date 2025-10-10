Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Vista del puerto de Pasaia Morquecho

Mendoza evita «alimentar» el choque con el PSE, pero defiende que sería «bueno» que el puerto de Pasaia no sea de interés general

La diputada general de Gipuzkoa apela a su «responsabilidad» para que las relaciones con los socialistas «sigan siendo buenas»

L. Ochoa

Viernes, 10 de octubre 2025, 12:33

La diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, ha defendido este viernes que, aunque no pretende «alimentar» el choque entre PNV y PSE-EE surgido en ... los último días, desclasificar el Puerto de Pasaia como de «interés general» sería «bueno» para su competitividad porque «nos facilitaría la gestión».

