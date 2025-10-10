Mendoza evita «alimentar» el choque con el PSE, pero defiende que sería «bueno» que el puerto de Pasaia no sea de interés general

La diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, ha defendido este viernes que, aunque no pretende «alimentar» el choque entre PNV y PSE-EE surgido en ... los último días, desclasificar el Puerto de Pasaia como de «interés general» sería «bueno» para su competitividad porque «nos facilitaría la gestión».

El puerto de Pasaia es el último capítulo del choque que ambos partidos que forman coalición de gobierno en Euskadi, las tres diputaciones y ayuntamientos han protagonizado en los últimos días. Este nuevo frente surgió ayer después de que la consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, María Ubarretxena, explicara que ha planteado al Gobierno de Sánchez «desclasificar» esta infraestructura como de «interés general» para «aumentar su competitividad» y lograr que esté en el «top 10 de los puertos» a nivel estatal en el marco de las negociaciones que mantienen para completar el Estatuto de Gernika antes de final de año. Fuentes del ministerio aseguraron a este periódico que «lo estamos analizando». La reacción del PSE no se hizo esperar y, como ya advirtió hace un año, el secretario general de los socialistas guipuzcoanos, José Ignacio Asensio, alertó de que la propuesta del Ejecutivo vasco «pone en riesgo» a Pasaia y supondrá «la pérdida de puestos de trabajo».

Preguntada por este nuevo choque entre ambas formaciones, Mendoza ha señalado que no quiere «alimentar» la polémica, porque «tengo una responsabilidad para que las relaciones sigan siendo buenas y no voy a alimentar algo así».

La diputada general de Gipuzkoa ha asegurado que las relaciones que mantiene con los socialistas en el seno del gobierno foral son «buenas», y que desde el inicio de la legislatura decidieron «hacer un camino juntos» a pesar de ser «dos partidos distintos con ideologías distintas». «Nosotros seguimos por esa vía. Mis relaciones con el PSE son buenas y quiero que sigan siéndolo», ha destacado en una entrevista a Euskadi Irratia.

En este sentido, la diputada general de Gipuzkoa ha preferido «no poner el foco» en ese desacuerdo con el PSE, aunque ha recordado que el traspaso de la gestión del Puerto de Pasaia también está incluido en el acuerdo presupuestario al que el PNV llegó con el PSOE, por lo que ha manifestado que «el PSE deberá explicar por qué lo que en el Estado conocían el Gobierno y el PSOE, no lo saben ellos aquí o, aún sabiéndolo, fijan esa postura». Además, ha recordado que el programa de gobierno de la Diputación recoge «la apuesta por el Puerto de Pasaia, y para nosotros está muy claro que esa apuesta pasa por su competitividad».

Por ello, Mendoza ha defendido que desclasificar la dársena guipuzcoana como de interés general «es bueno» para su competitividad y para sus empresas. Por ello, insistido en que «lo que necesita» la dársena guipuzcoana es «competividad e inversiones», ya que, según ha dicho, «las cosas están cambiando mucho, incluso tenemos un tren que va a llegar hasta allí», por lo que desclasificar el puerto como de interés general «nos daría muchas oportunidades y nos facilitaría la gestión».

«Lo que nosotros decimos es que el Puerto de Pasaia necesita una gran inversión, una apuesta firme por la competitividad que no hace el Gobierno de España y que nosotros sí vamos a hacer», ha asegurado. «Tenemos muchas oportunidades y necesitamos inversiones. El Puerto de Pasaia era puntero y ha tenido un declive al que debemos dar la vuelta, porque necesitamos una infraestructura así, y nuestra apuesta va encaminada a eso», ha reiterado.

Por su parte, el PP de Gipuzkoa ha pedido la comparecencia de Mendoza en Juntas sobre esta cuestión.