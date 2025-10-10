El PP de Gipuzkoa denuncia la «contradicción» entre PSE y PNV sobre el futuro del Puerto de Pasaia y pide la comparecencia de Mendoza El juntero popular Mikel Lezama ha presentado preguntas por escrito a la diputada general tras la discrepancia entre los socios sobre el posible traspaso de la dársena

Diego Fernández Tortosa San Sebastián Viernes, 10 de octubre 2025, 12:29

El traspaso de la gestión del puerto de Pasaia que persigue el Gobierno Vasco ha abierto una nueva discrepancia entre el PNV y el PSE, socios en el Ejecutivo autonómico y las diputaciones. La demanda del Ejecutivo autonómico, que pretende quitar la clasificación de «interés general» de la dársena guipuzcoana, ha llevado al PP de Gipuzkoa ha remitir una serie de preguntas a la diputada general, Eider Mendoza, sobre esta cuestión para que comparezce en las Juntas Generales, apuntando la «aparente contradicción» entre los argumentos de socialistas y nacionalistas.

Y es que, tal y como ha puntualizado el portavoz popular guipuzcoano Mikel Lezama, ambas partes argumentan razones distintas. «El PSE sostiene que el puerto perdería competitividad, mientras que la consejera de Gobernanza defiende lo contrario», se expone en la petición de comparecencia registrada por el PP este viernes en el parlamento foral de Gipuzkoa.

En total, el grupo juntero de la oposición ha presentado un total de diez preguntas, enfocadas principalmente en los efectos prácticos del traspaso de competencias en el tejido económico de Euskadi. Algunas de las apelaciones son: «¿Qué efectos tendría para el puerto en términos de financiación estatal, inversiones en infraestructuras, mantenimiento, o conexiones logísticas?», «¿qué impacto tendría esta desclasificación sobre las empresas, trabajadores y tráficos portuarios que operan en Pasaia?», o «¿se ha valorado el riesgo de que la dársena pierda capacidad para acceder a proyectos europeos o a redes transeuropeas de transporte?», entre otras.

Aunque la Diputación no haya emitido, hasta el momento, respuestas a estas incógnitas, Mendoza ha comparecido este viernes a la mañana en Euskadi Irratia compartiendo la tesis del Gobierno Vasco y del PNV. Más concretamente ha explicado que la transferencia beneficiaría «al puerto y a las empresas que operan ahí», además de señalar la necesidad de «invertir el declive» de la dársena pasaitarra.

