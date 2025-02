Mendia exige a Urkullu que deje de «confrontar» y «aparque los intereses partidistas»

Ainhoa Muñoz San Sebastián Jueves, 30 de abril 2020, 15:19 | Actualizado 16:04h. Comenta Compartir

Pretendía ser un encuentro entre el lehendakari y todos los grupos políticos con representación en el Parlamento para valorar la viabilidad de celebrar las elecciones vascas en julio, tal y como ha planteado Iñigo Urkullu, pero el PSE ha aprovechado la cita para reprochar al jefe del Ejecutivo vasco que ayer arremetiera sin disimulo contra el plan de desescalada de Pedro Sánchez. «Esta sociedad necesita ahora más que nunca un Gobierno Vasco centrado en lo importante», ha dicho Idoia Mendia, que ha instado al lehendakari a «colaborar con el Gobierno de España, aparcar los intereses partidarios y anteponer éstos la salud de la sociedad vasca».

La secretaria general de los socialistas vascos no ha ocultado su malestar por las palabras vertidas ayer miércoles por Urkullu. Por ello, y durante el transcurso de la reunión celebrada en Vitoria, Mendia ha manifestado que «esta sociedad necesita un Gobierno Vasco centrado en lo que preocupa a la ciudadanía, como ha estado toda la legislatura, no uno que busque la confrontación». «Es el momento de la cooperación, de la discrepancia leal, si se considera necesaria, pero no es razonable que se ponga en cuestión el entramado institucional apelando a una pretendida única voz de las instituciones vascas, que se caracterizan, precisamente, por su pluralidad. Es el momento de la responsabilidad, de aparcar pretensiones particulares, de trabajar como hemos hecho los dos partidos tras el acuerdo que firmamos en 2016, ahora más que nunca cuando la sociedad vasca nos necesita de forma singular», ha explicado Idoia Mendia.

A su juicio, «resulta imprescindible que la lealtad que ha presidido la acción institucional del Gobierno Vasco a lo largo de toda la legislatura se mantenga en momentos tan delicados como los que atravesamos con la crisis del coronavirus». Por ello, y tras conocer en la reunión el documento con sus aportaciones para afrontar la desescalada que el lehendakari remitirá al Gobierno central, Mendia ha asegurado que «no existen grandes diferencias» entre los planes de ambas administraciones. «En el plan vasco ni siquiera se rebate la determinación de la provincia como unidad territorial de referencia, una decisión abierta, desde el primer minuto, a las sugerencias de Comunidad como han reiterado hoy mismo destacados responsables del Gobierno», ha explicado la líder del PSE.

«Necesitamos -ha continuado Mendia- un Gobierno centrado en lo importante, abierto al diálogo, responsable y liderado por un lehendakari que piense en los intereses de todos los vascos. Creo que hay un margen para un acuerdo sobre la desescalada que contrasta con planteamientos absolutos. Sé de la disposición del presidente y del Gobierno de España». Por eso, ha invitado a Urkullu a seguir dialogando, «en lugar de pretender la confrontación».

En cualquier caso, y en relación a la cita electoral, Mendia ha recordado que la decisión final de convocar los comicios autonómicos recae exclusivamente en Urkullu. Pero le ha pedido que las elecciones cuenten "con todas las garantías sanitarias y de participación política, con el objetivo de que se pueda contar con un Parlamento a pleno funcionamiento y un Gobierno renovado que permitan afrontar todas las consecuencias que deja esta crisis sanitaria".

Las reacciones de los grupos

La reacción de Mendia al encuentro con el lehendakari, que ha acudido junto con Miguel Ángel Morales, no ha sido la única. Todos las formaciones políticas con escaños en la Cámara de Vitoria han querido dejar constancia de sus impresiones tras la reunión en la que se han emplazado a volver a citarse el próximo 14 de mayo para decidir la fecha de las elecciones.

Tras salir de la reunión, Miren Gorrotxategi, candidata a lehendakari de Elkarrekin Podemos-IU, ha advertido que nadie en el encuentro, -"incluído Urkullu", ha puntualizado-, ha sido capaz de "asegurar con certeza que las elecciones se vayan a poder realizar en las fechas propuestas" por el lehendakari y que "podría ser que, iniciado el proceso electoral, hubiera que volver a suspenderlo por condiciones sanitarias adversas". Por ello, la dirigente de la coalición morada, que ha estado acompañada por Isabel Salud, ha reprochado al jefe del Gobierno Vasco que "no se puede gestionar la crisis y hacer campaña a la vez".

Por parte de EH Bildu, que ha estado representado por Arnaldo Otegi y Maddalen Iriarte, han vuelto a insistir en la premisa de que "ahora no toca" hablar de elecciones. "Lo que toca es hacer la desescalada con el máximo rigor", ha manifestado el coordinador general de la coalición soberanista. "No hay ninguna prisa por hacer elecciones. No hacen falta urnas, hacen falta test y medidas que rescaten a familias, empresas y comercios", ha insistido Otegi. A pesar de ello, EH Bildu se ha alineado con lo expresado ayer por el lehendakari, que mostró su total disconformidad con el plan de desescalada presentado por el Gobierno central, y ha pedido que "se respete el autogobierno y las instituciones" de Euskadi. Igualmente ha reiterado su apuesta de conformar una mesa intersectorial para afrontar de manera conjunta y coordinada la crisis generada por el Covid-19.

Desde el PNV, han recordado que "el voto es un derecho fundamental" de la ciudadanía, y que, por tanto, se debe garantizar su ejercicio. "No se puede suspender ni secuestrar 'sine die'", han manifestado desde la formación jeltzale, que han recordado que en en octubre expira el plazo de los cuatro años de legislatura y que, por ello, guste o no, "toca hablar del elecciones". Tanto Andoni Ortuzar como Joseba Aurrekoetxea -los dos dirigentes que han acudido a Lehendakaritza- han avalado los dos informes que este jueves ha presentado Urkullu al resto de partidos para argumentar que julio es la mejor fecha para llamar a las urnas. "Los expertos fijan ventanas de oportunidad: julio o finales de septiembre-principios de octubre. Ambas arrojan hoy las mismas incertidumbres sanitarias, si bien los expertos creen probable que en otoño pueda haber un rebrote". Por ello, el PNV ha abogado por celebrar los comicios autonómicos, previstos para el 5 de abril y que fueron suspendidos por el coronavirus, en julio. "La actual situación demanda un Gobierno y un Parlamento fuertes que tomen decisiones sin perder ni un minuto".

Por último, el candidato a lehendakari de la coalición PP+Cs, Carlos Iturgaiz, ha afirmado que Urkullu tiene "entre ceja y ceja" convocar elecciones en julio y "utiliza" a los partidos como "palmeros" de su decisión. El expresidente del PP vasco, que ha estado acompañado por la actual líder en funciones del partido, Amaya Fernández, ha asegurado que ha salido del encuentro en Lehendakaritza "de la misma manera que entré, con la convicción de que Urkullu y el PNV ya tenían entre ceja y ceja convocar las elecciones en julio, aunque todavía no lo haya dicho". Por ello, ha dicho insistido en la necesidad de que cuando se celebren las elecciones se hagan "con total seguridad sanitaria para los ciudadanos". Iturgaiz ha dicho, además, que espera que el PNV "gestione mejor esta cita electoral que los desastres de gestión que hemos visto con la pandemia sanitaria que vivimos o en el caso del vertedero de Zaldibar".