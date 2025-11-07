Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El acto se ha celebrado en Ermua. Mireya López

El Día de la Memoria homenajea a los pacifistas que «alzaron la voz» frente al terrorismo

El acto recuerda el papel de colectivos como Gesto por la Paz o los Escolapios y de personas como Imanol Zubero o Cristina Cuesta

David Guadilla

Viernes, 7 de noviembre 2025, 13:01

Comenta

En la Euskadi azotada por el terrorismo de los años ochenta y noventa, colectivos formados por personas de procedencias profesionales y vitales muy diferentes se ... unieron con un único objetivo: «alzar la voz» contra la sinrazón de la violencia que literalmente desangraba a la sociedad vasca. Sus protestas silenciosas, sencillas, que empezaron con un carácter simbólico y terminaron siendo multitudinarias, se convirtieron en la mejor respuesta que dio la ciudadanía de Euskadi a los fanáticos, y por ello sufrieron amenazas, coacciones y ataques directos. A todos ellos se ha querido homenajear en el acto convocado por la Delegación del Gobierno y el Memorial de Víctimas con motivo del Día de la Memoria.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un exetarra contrata a Desokupa para recuperar su vivienda en Bilbao
  2. 2

    «Sufrí ocho años de acoso escolar»
  3. 3 Instrucciones para seguir la botadura: será a las 17.00 y podrá verse en directo en diariovasco.com
  4. 4 Un profesor vasco de autoescuela explica el peligroso efecto vaca en las carreteras: «Mirad a qué velocidad vamos...»
  5. 5 Los promotores del megaoutlet de Hondarribia reclaman 13,7 millones al Ayuntamiento
  6. 6 Gana el Euromillones y le compra una carnicería a su vecino «porque quería que abrieran una en su pueblo»
  7. 7 De Hollywood a San Sebastián, David Henrie se deja cautivar por el paseo de La Concha
  8. 8

    Donostia será la primera ciudad vasca en acceder al registro para actuar contra delincuentes multirreincidentes
  9. 9

    La Diputación impulsará nuevos enlaces de la AP-8 con Orio, Galarreta y Lanbarren
  10. 10 Una vaca muere atropellada y otra es abatida a tiros por la Ertzaintza en la variante de Donostia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Día de la Memoria homenajea a los pacifistas que «alzaron la voz» frente al terrorismo

El Día de la Memoria homenajea a los pacifistas que «alzaron la voz» frente al terrorismo