Mazón: «No estuve incomunicado la tarde de la dana. Recibí 16 llamadas desde las 17:36 horas»

Carlos Mazón ha arrancado la semana en Madrid, en una conferencia organizada por Nueva Economía Fondo que ha pretendido ser un acto de reivindicación personal ... pero también de su Consell en esta fase de recuperación, un periodo que ha estado trufado permanentemente por el conflicto y los reproches entre administraciones. Fue presentado por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que lo definió como «un amigo» y quien recordó las promesas que ha cumplido el presidente popular hasta que todo estalló con la dana. En este sentido, abrió el fuego con el Gobierno central y lamentó, de entrada, la falta de ayuda. «Si al menos hubieran hecho los deberes en el barranco del Poyo... Ni siquiera reclamaron la emergencia nacional». En el auditorio destacaban algunas ausencias como la de Alberto Núñez Feijóo y la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso.

Tomó la palabra el presidente valenciano y no dudó en agradecer el esfuerzo y la colaboración de Madrid, del gobierno autonómico, en las horas posteriores a la tragedia. Se cumplían este lunes 118 días de la dana, «una devastación sin precedentes». «Nos levantamos con una gota fría idéntica a la de otros años, pero que esta vez se convirtió en la mayor catástrofe natural», indicó para reforzar la excepcionalidad de aquella jornada.

El presidente adelantó que iba a contar la «verdad». Planteó tres cuestiones clave a las que quiso dar respuesta en este evento, el primero en Madrid desde hace cuatro meses. El análisis, con una dosis escasa de autocrítica, descargó fundamentalmente la responsabilidad en las agencias dependientes del Gobierno y también en la pasividad del propio Ejecutivo.

El enunciado de la primera pregunta no es casual: ¿Estaba preparada Emergencias para la dana que pronosticó Aemet?. «Sí, lo estaba. En los últimos años, hemos tenido 30 alertas rojas como esta o peores». Pero aquí, la previsión fue cuatro veces menor de lo que pasó en la realidad. «Un fallo de previsión», insistió.

El dirigente popular recordó que a las 7.36 horas del día 29 de octubre adelantó hasta 180 litros con probabilidad entre el 40% y el 70%. Luego -continuó- el responsable de Aemet comentó en la televisión autonómica que la alerta se retiraría a las 18 horas. Mazón resumió la situación en cuatro datos: «Quédense con esto: tranquilidad, acaba a las seis de la tarde, 180 litros y entre el 40% y 70%». «Pronosticaron un día de tormentas y fue una pesadilla inabarcable», vino a resumir. La lluvia fue cuatro veces superior a los cálculos, tal y como aseguran desde el PP, y se recogieron hasta 800 litros por metro.

La diferencia sustancial, según el presidente, fue el desbordamiento del barranco del Poyo desde las 17.30 de aquella fatídica tarde. «La CHJ no tenía ni idea de lo que estaba pasando». El presidente del organismo, Miguel Polo, nunca comunicó esta incidencia en el Cecopi. Ni tampoco la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, según el relato del líder popular. «Más de dos horas y media de silencio».

La segunda cuestión a la que Mazón quiso dar respuesta: ¿Por qué se mandó el SMS a las 20.11? La juez ha preguntado recientemente a la Generalitat si llegó alguna autoridad al Cecopi antes del envío del mensaje, en una clara diligencia a aclarar el papel del presidente en el desarrollo de ese encuentro. El líder popular aclaró que los responsables del operativo son la consellera de Emergencias y la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. Ambas integran el «comité de dirección».

«Nos dijeron que el riesgo de rotura de Forata era en 13 horas. Pero a las ocho de la tarde se convirtió en inminente»

«La riada fue imprevisible y bíblica». «No se avisó a la población a tiempo porque no sabíamos que el barranco se estaba desbordando. El mensaje se mandó por la rotura de la presa de Forata». Se habló de que había riesgo de que la infraestructura se desbordara en 13 horas. Fue entonces cuando comenzó, según detalló, el debate de cómo redactarlo y a qué destinatarios. «Sin embargo, a las 20 horas, el secretario de Estado de Medio Ambiente llama desde Colombia para decir que la presa se podía romper en cualquier momento. Ya no eran 13 horas».

El controvertido mensaje se mandó previo acuerdo y consenso de todos los miembros del Cecopi, ha querido aclarar el presidente. No entiende Mazón el silencio de Polo respecto al barranco cuando él mismo estaba en la reunión de Emergencias. «La verdad objetiva nos asiste».

Tercera cuestión: la eventual declaración de emergencia nacional. Un asunto por el que también se ha criticado la posición del Consell. «El comité de dirección es el mismo y los recursos idénticos», quiso aclarar respeto a los diferentes niveles. Lo único es que la dirección de la emergencia la preside el Gobierno con nivel 3 y no la Generalitat. «Ninguno de los técnicos lo consideró necesario y, además, considerábamos que nos iban a ayudar de igual forma». Mazón indico que la falta de compromiso no se debía a esta circunstancia. «Lo han retrasado todo, ayudas y efectivos, y es porque decidieron que lo que pasara aquí era un tablero de juego político para debilitar a su rival. Todo lo han hecho de manera «fría y calculada».

Mazón ha reivindicado la velocidad de la reconstrucción y las ayudas que ya han llegado a los valencianos. El dirigente cree que lo más fácil hubiera sido solicitar el nivel 3 y ponerse a la expectativa. «Quisieron construir un relato y tenían mucho que esconder». El presidente detalló la agenda de buena parte de ministros y altos cargos del Gobierno el día de la dana, repartidos en diferentes destinos en el extranjero o en otras ocupaciones de agenda. Mazón, no obstante, quiso aclarar que él no es una víctima. «Más bien un daño colateral del Ejecutivo por esconder su responsabilidad».

El jefe del Consell no rehuyó la polémica de la comida en el Ventorro con la periodista Maribel Vilaplana. Aprovechó para desmentir los bulos que se han difundido alrededor de aquel encuentro. «No oculté la comida. Nunca». Evitó referirse a algunas mentiras y comentarios «machistas y vejatorios». Además, rechazó que estuviera incomunicado durante aquella tarde. «Recibí 16 llamadas en tres horas». Desde las 17.37 horas en adelante, precisó. Y explicó que no cambió su agenda porque la previsión no lo justificaba. Al menos cuatro de esas llamadas fueron con la consellera de Emergencias, Salomé Pradas.

Mazón llamó cinco veces a la consellera. Lo hizo a las 17.37, a las 18.16, a las 18.25 y 18.30. Y la última, a las 19.43

El dirigente combatió durante este desayuno los supuestos mensajes erróneos, dirigidos a dañar la reputación de la Generalitat. Por ejemplo, la supuesta tardanza en convocar a la UME, la mentira de que se borraron las grabaciones del Cecopi o, según él, que se rechazara ayudas de otras autonomías. «Lo que se hizo fue ordenarla», señaló.

«Quizá pequé de ingenuo», ha admitido a la hora de reflexionar una supuesta pasividad a la hora de defender su versión de los hechos. «No encontrarán un juez más severo que yo», adelantó. «Me ha cambiado la vida y para siempre». Marcó distancias con la actitud de Pedro Sánchez frente a la tragedia. «Valencia siempre ha sido más importante que yo y será así cueste lo que cueste».

A Mazón se le preguntó por su relación con los líderes empresariales valencianos ante la aparición de los primeros desencuentros. «Es un bulo», atajó. De igual modo, algunas cuestiones pivotaron acerca de su estado de ánimo y la confianza que siente entre el núcleo duro del partido. «He vinculado mi futuro a liderar la reconstrucción». «Lo menos importante es cómo me sienta yo, qué más da como me sienta yo». reflexionó. «¿Noqueado?», le preguntaron sobre la afirmación de Feijóo. «Pues lo que no soy es un robot. Claro que me afecta desde el punto de vista emocional. Es mi gente, mi tierra y no un cálculo político. Si no hay recuperación, no me sentiré legitimado para presentarme Esta es la prueba de mi vida. No escatimaré esfuerzos».

Los Presupuestos de la Generalitat pueden ser un balón de oxígeno para el Gobierno valenciano. Mazón mostró su confianza en que las cuentas estén listas esta misma semana. Un nuevo empujón para avanzar en la reconstrucción de la provincia.

Las llamadas de Mazón la tarde del 29 de octubre, según Presidencia de la Generalitat:

- 17.37 horas: Consellera Emergencias

- 17.46 horas: presidente Diputación (whatsapp)

- 18.16 horas: Consellera Emergencias

-18.25 horas: Consellera Emergencias

- 18.25 horas: presidente Diputación

- 18.27 horas: presidente Diputación

- 18.28 horas: Alcalde Cullera

- 18.30 horas: Consellera Emergencias

- 18.48 horas: DG Comunicación

- 18.57 horas: síndic PP (dos veces️)

- 19.34 horas: SA Infraestructuras, Javier Sendra

- 19.41 horas: secretario autonómico gabinete del presidente

- 19.43 horas: Consellera Emergencias

- 19.43 horas: DG secretaría del gabinete

- 19.44 horas: DG DG Organización y Coordinación Presidencia