Marcos de Quinto, exvicepresidente de Coca-Cola, número dos de Ciudadanos por Madrid Marcos de Quinto, en una imagen de archivo. / José Ramón Ladra Rivera afirma que «España se merece tener ministros y personas» como De Quinto «en el Gobierno de España» EFE Toledo Sábado, 16 marzo 2019, 13:52

Marcos de Quinto, exvicepresidente ejecutivo de Coca-Cola, acompañará al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, como 'número dos' de la lista de la formación naranja al Congreso de los Diputados por Madrid a las elecciones generales del 28 de abril. Así se ha anunciado en un acto público en Toledo donde participan Rivera, el cabeza de lista por Toledo, Juan Carlos Girauta, y la candidata de Cs a la Presidencia de Castilla-La Mancha, Carmen Picazo.

De Quinto, que ha tomado la palabra en el encuentro ciudadano en la capital regional al que asisten unas 400 personas, se ha mostrado «contento» de dar este paso, aunque «a veces da un poco vértigo», ha confesado, al tiempo que ha agradecido a Rivera que haya contado con él. En un discurso breve, De Quinto, que se ha definido «como un recién llegado», ha explicado que ha aceptado ser el 'número dos' de Rivera para «arrimar el hombro y ayudar a nuestro país». Ha explicado que entra en política «no para solucionar» su vida sino para «complicársela».

Hoy en la actualidad, ha lamentado, hay profesionales que no están en la política sino que «son profesionales de la política». Dar el paso es «complicado» porque, según ha apuntado, significa «un sacrificio en los ingresos» y «una gran exposición», acabando «siendo diana de mucha gente y algunos de ellos no demasiada buena gente». «Yo he dado el paso y animo a muchos profesionales en este país que entren en la política, sea el partido que sea, pero que entren porque va a ser bueno para el país», ha añadido De Quinto.

Las razones que le han animado a presentarse por Ciudadanos es porque, a su juicio, es el partido que «de verdad» lucha por la libertad, defiende una España unida de ciudadanos libres e iguales y porque cree que Rivera «puede unir a la sociedad española». Ha terminado su alocución diciendo que todo partido político es un reflejo de la sociedad a la que aspira. Desde este sentido, entiende que Cs aspira a un país «no sectario, abierto y sin complejos» porque ha sido capaz de pactar con el PSOE o con el PP, está abierto a que se incorpore a él gente de la derecha o de la izquierda constitucionalista o gente que no militaban en un partido como él y «está donde tiene que estar».

Capacidades

Tras su intervención ha tomado la palabra Albert Rivera, quien ha tenido palabras de elogio hacia la figura de Marcos de Quinto por lo que ha representado a nivel empresarial y por su capacidad intelectual y valentía. Después de hacer un repaso por la vida profesional de De Quinto, quien «ha liderado los equipos directivos más importantes de Coca-Cola del mundo», ha manifestado que «España se merece tener ministros y personas como él en el Gobierno de España». «Si nos creemos nuestro país, el Gobierno de España tiene que ser de los mejores», ha recalcado.

Según ha explicado, Marcos de Quinto entra en política para perder en la parte profesional pero para que «gane España». Tras darle la bienvenida a Ciudadanos, le ha definido como una persona centrada, moderada y liberal, «que es la economía que se merece este país».