El EBB marcará el lunes la línea general a seguir en los pactos, con Irun en el punto de mira Xabier Iridoy. / F. DE LA HERA El PNV se reunirá para adoptar su postura global, aunque los peneuvistas irundarras confirman que Iridoy disputará la Alcaldía al candidato del PSE J. S. SAN SEBASTIÁN. Viernes, 31 mayo 2019, 07:53

Irun sigue apuntando a ser el principal punto caliente de la jornada de constitución de ayuntamientos el próximo 15 de junio. El candidato del PNV a la Alcaldía, Xabier Iridoy, confirmó ayer que dará el paso de presentarse a la investidura, como adelantó este periódico, frente al aspirante socialista y actual alcalde, José Antonio Santano. De esta forma, será el único caso en que PSE-EE y PNV, socios en todas las instituciones vascas y que aspiran a reeditar su coalición en ayuntamientos y diputaciones, compitan entre sí. Iridoy podría ser alcalde si concita el apoyo de Podemos y EH Bildu, muy críticos con Santano durante la pasada legislatura. No obstante, la coalición abertzale rechaza en principio apoyar al PNV para no «engordar» más la bolsa de poder del PNV y no cerrar puertas futuras con el PSE-EE en los distintos ámbitos, por lo que en principio Santano ve más cerca el amarrar la Alcaldía.

En principio, la dirección vasca del PNV no ha tomado una decisión final de cómo se abordará la política global de pactos, con Irun en el punto de mira. En la próxima reunión del Euzkadi Buru Batzar, el lunes en Bilbao, una vez que su presidente, Andoni Ortuzar, regrese de un viaje de trabajo que le ha llevado a Costa Rica, tomarán una decisión general. No obstante, en la formación jeltzale las ejecutivas territoriales, en este caso el Gipuzko Buru Batzar, han gozado históricamente de autonomía para decidir sus pasos en los ayuntamientos de su circunscripción.

Fuentes oficiales del PNV descartan por ahora pronunciarse sobre el paso dado por Iridoy en Irun, y se remiten al EBB del lunes que marcará la línea general a seguir. La decisión de Iridoy de dar la batalla al regidor socialista viene motivada por el duro enfrentamiento político y personal con el hasta ahora alcalde, que le suspendió como delegado de Urbanismo por diferencias en la gestión de un proyecto urbanístico. Aquello provocó la ruptura del pacto de gobierno y un cisma cuya herida no se ha cerrado. Santano venció el pasado domingo con un buen resultado, subiendo en votos, superando la cifra de las diez mil papeletas, y manteniendo sus diez escaños. Por su parte, el PNV fue el partido que más mejoró, ganando dos ediles, para sumar un total de siete. Esta buena marca le ha llevado a dar el paso de presentarse a la investidura.

Sería el único municipio donde confrontarían los hasta ahora socios jeltzales y socialistas

Rechazo de EH Bildu

Podemos, que hasta ahora era segunda fuerza y confiaba en ser la alternativa a Santano, analiza si da su respaldo al PNV. EH Bildu, por su parte, no ve nada clara la jugada y no quiere acabar beneficiando los intereses de los jeltzales, con los que pugnan por la hegemonía en Euskadi, por lo que en principio rechaza apoyar a Iridoy, como avanzó este diario. El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, aseguró ayer no tener conocimiento de la «operación» en Irun, por la que el PNV presentará candidato, y no cree que la formación jeltzale le pueda disputar al PSE la Alcaldía «sin que ello afecte a los pactos» que mantienen ambos partidos en todo el País Vasco.

Como candidato más votado el pasado domingo, Santano abrió ayer una ronda de contacto con los grupos, en la que de momento no se reunió con el PNV, pero sí con otras formaciones como Podemos o EH Bildu, aunque se trató de conversaciones muy preliminares. El esperado encuentro entre los candidatos socialista y peneuvista se producirá la semana que viene.