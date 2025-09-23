El que fuera mano derecha de Atutxa en Interior, Jon Goikolea, dirigirá la Academia de Arkaute

El Gobierno Vasco ha anunciado este martes que Jon Goikolea, antiguo mano derecha del exconsejero de Interior Juan María Atutxa, será el nuevo director general ... de la Academia de Arkaute. Sustituirá a Miren Dobarán, que abandonó el cargo el pasado mes de agosto tras menos de un año en la dirección del centro policial.

Jon Goikolea, nacido en Vitoria-Gasteiz en 1959, es licenciado en Ciencias de la Información. Desde el Gobierno Vasco se remarca que cuenta con una amplia trayectoria profesional. Fue asesor de prensa y comunicación, y jefe de Gabinete del Consejero en el Departamento de Interior que dirigía Juan Mari Atutxa entre 1992 y 1998. Durante once años también ejerció de Jefe de Gabinete de la Presidencia en el Parlamento Vasco, y, entre 2009 y 2024, ha sido asistente parlamentario en el Parlamento Europeo.

Su nombramiento se produce tras las denuncias de supuestas manipulaciones en los procesos de selección de la academia para decidir quién entra y quién ocupa los primeros puestos de las promociones policiales.

Goikolea, que dado su pasado conoce de primera mano los entresijos del Departamento de Seguridad, se hará cargo de la dirección general de la Academia de Arkaute. Contará con Olga Fernandino como directora de Administración y Servicios de la Academia Vasca de Policía y Emergencias.

Goikolea y Fernandino serán los responsables de materializar el nuevo modelo educativo de la Academia de Arkaute. Entre sus próximos retos se encuentra que los aspirantes a ertzainas o policías locales vuelvan a pernoctar en la Academia de Arkaute durante sus meses de formación. También deberán impulsar la formación online a través de la plataforma digital Arkanpus.

Releva a Miren Dobaran

Goikolea releva al frente de la academia policial a Miren Dobaran, que abandonó el cargo junto a su número dos, Amaya Angulo, el pasado mes de agosto. Ambas formaban parte del nuevo equipo del Departamento de Seguridad que lidera Bingen Zupiria tras las últimas elecciones autonómicas. No llevaban ni un año en el cargo. Dobaran era una de las personas de máxima confianza del consejero, con el que desempeñó también el cargo de viceconsejera de Política Lingüística en el área de Cultura. Su relevo se produjo en plena polémica por el suspenso masivo en la última OPE conjunta de la Ertzaintza y las policías locales, en la que suspendieron el 90% de los aspirantes.

Oficialmente, la propia directora y su 'número 2' emitieron un comunicado interno en el que explicaban que asumieron la responsabilidad a finales del pasado verano con el objetivo de convertir la academia en un «referente», «adecuándola a los tiempos de hoy en día» y de proporcionar a los alumnos «una formación excelente». Añadieron que se marchan «tras casi un año de intenso trabajo» en el que, según remarcaron, han conseguido «iniciar todas las fases que eran necesarias para hacer posible esa transformación» y «alcanzar los hitos que nos habíamos marcado». Afirmaron que ahora les «toca dar un paso a un lado y pasar el testigo». Un traspaso que comenzaron a realizar «a finales de junio». Es decir, antes de que se celebrasen las pruebas psicotécnicas y teóricas de la polémica última OPE. Las dos mantuvieron que para ellas «ha sido una aventura absolutamente enriquecedora», que les ayudará en sus próximos «proyectos profesionales», y agradecen el apoyo del «personal de la academia» y de los miembros del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.