Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de Jon Goikolea

El que fuera mano derecha de Atutxa en Interior, Jon Goikolea, dirigirá la Academia de Arkaute

Sustituirá a Miren Dobarán, que abandonó el cargo el pasado mes de agosto tras menos de un año en la dirección del centro policial

A. I.

Martes, 23 de septiembre 2025, 12:25

El Gobierno Vasco ha anunciado este martes que Jon Goikolea, antiguo mano derecha del exconsejero de Interior Juan María Atutxa, será el nuevo director general ... de la Academia de Arkaute. Sustituirá a Miren Dobarán, que abandonó el cargo el pasado mes de agosto tras menos de un año en la dirección del centro policial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos turistas alquilan un apartamento por un mes en San Sebastián y se van a los 10 días: «Nos estábamos quedando sin planes»
  2. 2 Hosteleros vascos pagarán una cuota mensual a los actores por tener las televisiones encendidas en sus bares
  3. 3

    «Vaya susto me llevé cuando vi que el saldo de mi Mugi era de -23.000 euros»
  4. 4

    Un guipuzcoano pleitea por la herencia de 14 millones de un empresario leonés tras demostrar su paternidad
  5. 5 Avanza la construcción del nuevo hotel de San Sebastián
  6. 6

    La Ertzaintza detiene al autor material del apuñalamiento mortal de Bilbao y a dos cómplices
  7. 7 La lección de vida de un vecino de San Sebastián a la juventud: «Esto son dos días y dentro de poco tendrás 60 años»
  8. 8 Almodóvar, Bardem, Penélope Cruz o Belén Rueda, entre los apoyos a la manifestación en Donostia contra el genocidio
  9. 9 El templo de los pintxos de San Sebastián que cumple 75 años y empezó como casa de comidas
  10. 10 Iciar y Juan buscan relevo para su bar de barrio en San Sebastián: «No queremos que se pierda»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El que fuera mano derecha de Atutxa en Interior, Jon Goikolea, dirigirá la Academia de Arkaute

El que fuera mano derecha de Atutxa en Interior, Jon Goikolea, dirigirá la Academia de Arkaute