El juez ultima la resolución que llevará al banquillo al fiscal general

Ángel Hurtado, el magistrado que instruye la causa en el Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado por su supuesta participación en las maniobras para filtrar datos confidenciales ... sobre el procedimiento contra el novio de Isabel Díaz Ayuso, tiene previsto en los próximos días dictar la resolución por la que acordará la apertura de juicio oral contra Álvaro García Ortiz por revelación de secretos.

Según fuentes cercanas a este caso, el instructor, por una suerte de deferencia institucional, ha decidido esperar para anunciar su decisión de sentar en el banquillo al máximo responsable del Ministerio Público a que pasara el acto de apertura del año judicial, celebrado el pasado viernes el Supremo, para que la resolución no interfiriera más en ese solemne evento presidido por el Rey y en el que la presencia del fiscal imputado junto al jefe del Estado provocó ya de por sí una fuerte controversia.

El propio Hurtado declinó asistir el viernes a ese acto, en el que iba a coincidir a pocos metros con García Ortiz, a quien mantiene imputado desde hace casi un año, cuando también ordenó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registrar su despacho e incautarse de sus dispositivos.

En su resolución que se espera en los próximos diez días como máximo, Ángel Hurtado también tiene previsto decidir sobre la petición de las acusaciones populares de suspender cautelarmente al imputado de sus funciones, una reclamación que, según todas las fuentes consultadas, es «inviable», pues no existe procedimiento legal para ello.