Itxaso asegura que el PNV de Gipuzkoa se ha dedicado a «contraprogramar» a Urkullu en la legislatura

Ha calificado de «error político de bulto» que los jeltzales no apoyen «esclarecer responsabilidades» en la gestión de residuos de EH Bildu

El teniente de diputado general de Gipuzkoa, Denis Itxaso, ha realizado este miércoles por la mañana, en un desayuno informativo celebrado en la sede del PSE-EE de San Sebastián, balance de lo que ha dado de sí la legislatura. Itxaso, que ha presentado una revista que los socialistas van a a buzonear la próxima semana en los domicilios de Gipuzkoa con sus «compromisos cumplidos» en el Ejecutivo foral, ha señalado que el PNV de Gipuzkoa, con el que comparten gobierno foral, «se ha dedicado a contraprogramar al lehendakari Urkullu durante la legislatura». Asimismo, ha considerado como «error político de bulto» que la formación jeltzale no apoye «esclarecer responsabilidades» en la gestión de residuos de EH Bildu.

Itxaso, acompañado de la diputada de Movilidad y Ordenación del Territorio, Marisol Garmendia, y del diputado de Medio Ambiente, José Ignacio Asensio, ha aprovechado el acto para hacer hincapié en que el PNV de Gipuzkoa, «por el liderazgo de Egibar y el propio Markel Olano –ahora trata de disimular porque estamos en precampaña y no sería conveniente¬–, se ha dedicado a contraprogramar a Urkullu». «El lehendakari ha mantenido posiciones, por ejemplo, respecto al procés catalán, muy determinadas, en las que nos hemos podido sentir más cómodos o más identificados, y aquí en Gipuzkoa hemos estado recibiendo a Artur Más en la Diputación, haciendo viajes oficiales para ver a Puigdemont en la Generalitat, arropando a Torra en el Kursaal», ha explicado.

Los diputados forales del PSE-EE han destacado que durante estos cuatro años han llevado a cabo más de 200 acciones repartidas en 51 municipios, y han manejado unos presupuestos superiores a los 560 millones de euros «que han servido para inversiones sostenibles y nuevos programas al servicio de la mayoría». «Hemos trabajado por el bienestar y por el empleo y la mayor parte de las acciones desplegadas responden a este criterio».

Gestión de residuos de Bildu

El diputado foral de Juventud, Cultura y Deportes ha lamentado también que el PNV «haya unido sus votos» a los de EH Bildu en la asamblea de GHK «para impedir que se encarguen los informes jurídicos necesarios para establecer las posibles responsabilidades en las que hubiese podido incurrir el anterior ejecutivo foral de Bildu, tras la sentencia que confirma definitivamente la desviación de poder al ignorar las normas forales y paralizar las plantas de gestión de residuos», cuyo coste para las arcas forales ha cuantificado en 40 millones de euros.

Itxaso lo ve como «un error político de bulto» y «una falta de coherencia» que la formación jeltzale no haya aprobado la propuesta del PSE-EE para «el esclarecimiento de estas responsabilidades» del anterior Gobierno foral de Bildu. Tras denunciar este «desastre en términos financieros e institucionales», achaca esta falta de apoyo «a la cercanía de las elecciones o a un cierto respeto reverencial del PNV a EH Bildu o al temor a romper líneas futuras de colaboración» entre ambas formaciones.

En este sentido, Itxaso ha recordado que el PNV ya se ha pronunciado en alguna ocasión respecto a que «no descarta acuerdos» con la coalición soberanista tras las próximas elecciones municipales. Ha señalado que de hecho ha «habido guiños en toda la legislatura a cuestiones como el derecho a decidir, lo que ha provocado discrepancias, puesto que esta cuestión no se recogía en el programa de Gobierno».

Sin embargo, Itxaso no ha descartado reeditar la fórmula de coalición de Gobierno foral, porque «ha funcionado desde el punto de vista de los intereses de la ciudadanía», aunque hay gente que «le gustaría que la coalición estuviera impregnada de otros valores y liderazgo». Al respecto, ha afirmado que los socialistas aspiran a «ganar» estos comicios en Gipuzkoa y «liderar» una coalición y ha puesto en valor su capacidad para lograr «acuerdos entre diferentes» en el territorio histórico, que contribuya a la «convivencia».

Aeropuerto de Hondarribia

Por su parte, Marisol Garmendia ha criticado en el mismo desayuno informativo la postura del Gobierno Vasco respecto al aeropuerto de San Sebastián y le ha pedido una mayor «implicación» en el futuro. «A diferencia de lo que ocurre con otros aeropuertos de la comunidad, el de Hondarribia no ha estado entre las prioridades del Gobierno Vasco», ha señalado.

La diputada de Movilidad y Ordenación del Territorio de Gipuzkoa ha aludido a la reunión que ha celebrado este miércoles la sociedad interinstitucional Ortzibia para analizar la pérdida de seis vuelos semanales por parte de Air Nostrum. Ha abogado por abordar las «posibilidades que hay para recuperar los vuelos existentes y continuar trabajando para atraer otros nuevos», una vez que «las incógnitas sobre la pista se han despejado» y ha señalado que también están a la espera de culminar otras obras para implementar una nueva tecnología que facilitará aterrizar y despegar a los aviones.

Marisol Garmendia ha apelado a la responsabilidad de todas las administraciones implicadas en el seno de Ortzibia –Gobierno Vasco, Diputación Foral de Gipuzkoa, Cámara de Comercio y Ayuntamientos de Hondarribia, Irun y San Sebastián–, en la que no participa Aena que ha recordado, «es la que gestiona el aeropuerto». En este sentido, la diputada socialista se ha lamentado que el aeropuerto de Hondarribia no ha estado entre las prioridades de «algunas de las instituciones» que componen Ortzibia, alegando que «algunos tienen más responsabilidad que otros en el devenir» del aeródromo. «Los apoyos que el Gobierno Vasco está dando a otros aeropuertos no los está dando al de Hondarribia», ha concretado.

Garmendia ha querido dejar claro que desde el PSE-EE se defiende la «viabilidad» de la infraestructura así como los puestos de trabajo, directos e indirectos, de «muchas familias». «Tenemos que reforzar las campañas de imagen y de captación de nuevos pasajeros porque las últimas decisiones tomadas por algunas compañías siguen demostrando que el aeropuerto de San Sebastián es de negocio cuando las cifras de turistas están aumentando muchísimo, por lo que habría que revertir o al menos igualar esa situación para que este aeropuerto sea también de entrada de turistas», ha explicado.

En este asunto se ha pronunciado también Denis Itxaso, quien ha asegurado que existen «dos infraestructuras críticas en el territorio», que son el aeropuerto de Hondarribia y el puerto de Pasaia, y ha apuntado que «en ambas la implicación del Gobierno Vasco podía ser mayor para su estabilidad y su viabilidad futura».