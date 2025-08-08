Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Dana Elrich. Embajada de Israel

Israel mantiene vacante su embajada en Madrid pero nombra como jefa de misión a su exembajadora en Irlanda

Dana Elrich sustituye a Dan Poraz como responsable de negocios en un momento en el que la tensión entre Tel Aviv y el Gobierno de Pedro Sánchez se mantiene al alza

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Viernes, 8 de agosto 2025, 09:28

Un año y medio después de que España reconociera a Palestina como Estado, Israel mantiene vacante su embajada en Madrid tras la salida de Rodica ... Radian-Gordon, llamada a consultas por el Gobierno de Netanyahu. Sin embargo, la legación tiene una nueva encargada de negocios, Dana Erlich, que ejercerá la labor de representantación provisional de su país cuando sigue la tensión entre Tel AViv y el Gobierno de Pedro Sánchez.

