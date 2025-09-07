Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Sánchez se dirige a su escaño en el pleno del Congreso celebrado el pasado 9 de julio, tras el estallido del 'caso Cerdán' Mariscal / EFE

El inicio del curso político augura al Gobierno un viacrucis para alumbrar los Presupuestos

El Ejecutivo asume que encajará el miércoles su primera derrota parlamentaria con la reducción de la jornada laboral

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Domingo, 7 de septiembre 2025, 00:53

Nada ha cambiado en el Congreso con el inicio del nuevo curso político. El Gobierno se prepara para llevar a la Cámara en los próximos ... meses, esta vez sí, un proyecto de Presupuestos para el año próximo, según insistió el lunes Pedro Sánchez. El miércoles, el BOE publicó la orden ministerial que activa la maquinaria para su elaboración. Pero las posibilidades de que un texto de esa naturaleza llegue a ser aprobado por las Cortes son tan escasas como lo fueron durante todo 2024 y durante el primer semestre de 2025, cuando la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, renunció a su presentación para evitar un varapalo. El pleno de esta semana, el primero tras el descanso estival, servirá de claro termómetro. El Ejecutivo encara de nuevo una votación de vértigo.

