Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
E. P.

El independentismo admite que está «tocado, frustrado, dividido y desmotivado» en vísperas de la Diada del 11-S

La ANC llama a la movilización con un vídeo en el que una mujer recibe golpes figurados de Sánchez, Aznar e Illa

Cristian Reino

Cristian Reino

Jueves, 4 de septiembre 2025, 13:38

El movimiento independentista afronta en una situación muy delicada la manifestación a favor de la secesión convocada para el próximo 11 de septiembre en la ... Diada de Cataluña. La protesta ya no es lo que era. Durante el 'procés', fue una herramienta de presión, que forzó al Govern y a los partidos nacionalistas catalanes a radicalizarse y llegar hasta el final en el desafío contra el resto de España. El postprocés, en cambio, se le está atragantando al soberanismo, que ha perdido el Govern y la mayoría absoluta en el Parlament.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Niegan el acceso a una mujer con un bebé de 12 meses en un autobús Bilbao - San Sebastián con asientos vacíos
  2. 2

    Ascienden a 17 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»
  3. 3 La etapa de la Vuelta a España con final en Bilbao, sin ganador por las protestas contra Israel
  4. 4 Una sanción impide a Zarautz disputar por primera vez la Bandera de La Concha
  5. 5 Cazado un fontanero ladrón que había robado en una casa de San Sebastián que reparó un año atrás
  6. 6 Andy y Lucas cancelan a falta de tres días su concierto en San Sebastián
  7. 7

    Igor Enparan: «Estoy preocupado por el clima de tensión existente y hago una llamada a la calma»
  8. 8 Las variables de Becker: los detalles de su traspaso a Osasuna
  9. 9 Oyarzabal no se traga la versión de Lamine sobre el penalti: «¡Anda ya!»
  10. 10 Por qué Euskadi se libra de los recortes de Ryanair casi por completo y es un caso único en el norte

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El independentismo admite que está «tocado, frustrado, dividido y desmotivado» en vísperas de la Diada del 11-S

El independentismo admite que está «tocado, frustrado, dividido y desmotivado» en vísperas de la Diada del 11-S