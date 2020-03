Arrimadas se impone a Igea y asumirá las riendas de Ciudadanos Inés Arrimadas, en una imagen de archivo. La portavoz en el Congreso triplica en votos al vicepresidente de Castilla y León, al que no integrara en su nueva ejecutiva MARÍA EUGENIA ALONSO Madrid Domingo, 8 marzo 2020, 23:48

Se cumplió el guion. Inés Arrimadas será la líder indiscutible y la guía de la resurrección de Ciudadanos. Casi cuatro meses después de que la formación liberal se desplomara en las urnas y que Albert Rivera dijese forzosamente adiós, la portavoz en el Congreso arrasó en unas primarias, por primera vez, en las que se impuso con el 76,91% de los votos al vicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea, que obtuvo un 22,32%, y a Ximo Aparici, un militante valenciano desconocido que tan solo arañó un 0,74%. El destino ha querido que sea un 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la fecha elegida para convertirse en la primera presidenta del partido en sus trece años de vida. «Seré la presidenta de todos los militantes y trabajaremos sin descanso para que juntos devolvamos esa ilusión a millones de españoles», agradeció Arrimadas en su cuenta de Twitter.

A diferencia de 2017, cuando Rivera fue reelegido líder naranja en unas primarias de trámite, sin rivales de peso, y con una participación que apenas superó el 34% del censo de afiliados, el agrio enfrentamiento de las últimas semanas entre la portavoz parlamentaria y el barón díscolo ha conseguido movilizar a las bases. De los 20.713 militantes con derecho a voto, el 59,5% (12.328) dio el paso. Y eligió el continuismo que se le atribuye a la diputada por Barcelona frente al cambio que asegura encarnar el líder del sector crítico. «A partir de hoy toca trabajar para ofrecer a los españoles un partido que supere la dinámica de trincheras», tuiteó Igea al conocerse su derrota.

Aunque lo tenía dificil, el dirigente territorial mantuvo hasta el final la esperanza de dar la campanada. Tras votar en Valladolid, una de las ocho provincias donde se habilitaron las urnas para que ejercieran su derecho aquellos afiliados naranjas que así lo habían solicitado –el resto lo hicieron de forma telemática el sábado–, Igea vaticinó un resultado muy igualado y reconoció que las primarias han servido para mostrar que el partido «está vivo» y «muy lejos de la unanimidad».

La semana pasada, el sector crítico se vio reforzado tras el tenso encuentro que mantuvieron ambos dirigentes frente a las cámaras en Valladolid y, después de conocerse el resultado de las primarias gallegas. El candidato respaldado por Igea, se quedó a tan solo 16 votos de la candidata oficialista. Sin embargo, la elección de compromisarios marcó un antes y un después en las expectativas de ambas candidaturas y demostró que el discurso de Arrimadas, que apuesta por mantener la línea trazada por Rivera con un liderazgo fuerte y sin baronías, sigue calando en las filas naranjas. La portavoz parlamentaria consiguió 277 delegados de los 355 que había en juego frente a los 21 que obtuvo Igea.

Ratificada en el cónclave

Serán estos compromisarios los que ratifiquen de forma oficial su presidencia en la V Asamblea General que Ciudadanos celebrará el próximo fin de semana en Madrid y donde se diseñará la hoja de ruta con la que Arrimadas y su nuevo comité ejecutivo confían en reflotar al partido. Una dirección con apenas caras nuevas. Después de que el núcleo duro de Rivera, conformado por José Manuel Villegas, Fernando de Páramo y Fran Hervías, siguiese su camino y diese un paso al lado, Arrimadas incorporó a su equipo al resto de miembros de la anterior ejecutiva, así como a los fichajes estrellas que el expresidente de Ciudadanos sumó para las elecciones generales de abril.

No estará en la nueva dirección Luis Garicano, el jefe de la delegación de Ciudadanos en Europea, que decidió quedarse fuera al saber que la nueva presidenta no contaba con él en un puesto de relieve. Tampoco tiene visos de entrar el derrotado Igea. Según fuentes de la candidatura de Arrimadas, ésta no tiene intención de integrarle en su ejecutiva. Pero no se librará tan fácilmente del mandatario autonómico, que ya avisó durante la campaña que no se marcharía y que seguiría siendo el verso suelto de Ciudadanos.