Iglesias deja en manos de las bases la investidura de Sánchez 01:26 Pablo Iglesias, este jueves en 'Los Desayunos de TVE'. / TVE Los militantes elegirán entre dos opciones: aceptar solo un Gobierno de coalición o permitir un Ejecutivo monocolor del PSOE ANDER AZPIROZ Madrid Viernes, 12 julio 2019, 12:44

Podemos ha anunciado este viernes una consulta para que sus bases decidan sobre el sentido del voto de sus diputados en la investidura de Pedro Sánchez que comenzará el próximo 22 de julio.

La pregunta elegida por la dirección del partido será: «¿Cómo deben votar los diputados de Podemos en la sesión de investidura de la décimo tercera legislatura?» Los militantes podrán escoger entre dos opciones:

1. «Para hacer presidente a Sánchez es necesario llegar a un acuerdo integral, programático y de equipos sin vetos donde las fuerzas de coalición tengan una representación claramente proporcional a sus votos«.

2. «Para hacer presidente a Sánchez ya sea mediante el voto a favor o la abstención basta con la propuesta del partido socialista, es decir, un gobierno diseñado únicamente por el PSOE, colaboración en niveles administrativos subordinados al gobierno y acuerdo programático".

Según ha informado en una rueda de prensa convocada de urgencia la portavoz de la formación, Noelia Vera, la consulta se pondrá en marcha hoy mismo ante la inminencia de la sesión de investidura. El más de medio millón de inscritos en la formación podrá votar hasta el próximo jueves.

Vera ha justificado que las dos opciones que se ofrecen a las bases son "claras, transparentes y honestas". No obstante, se da a elegir entre el 'blanco', que equivale al Gobierno de coalición con Iglesias como ministro en el que insiste el secretario general, y el 'negro', que refiere al Ejecutivo monocolor y con cargos de Podemos en los niveles medios de la administración. No hay tonos grises, como podría ser la última oferta del PSOE de incorporar al Consejo de Ministros a miembros de Podemos de perfil técnico.

El 'comodín del público'

Que la dirección de Podemos convocaría una consulta era un hecho conocido, toda vez que la exigen los estatutos del partido para refrendar cualquier tipo de alianzas. La cuestión era el 'cuándo'. Iglesias ha jugado con los tiempos mientras apura unas negociaciones con el PSOE que a día de hoy no han dado fruto alguno.

Los resultados se darán a conocer previsiblemente entre el viernes y el sábado de la semana próxima, cuando a socialistas y podemistas apenas les quedarán unos pocos días antes de las dos votaciones de la sesión de investidura.

Sobre el posible resultado, el histórico de las consultas señala que Iglesias nunca ha perdido una sola de las votaciones que ha sometido al examen de los inscritos. Es cierto que, a medida que se ha desgastado su figura por las peleas internas o errores propios, pero aún así el secretario general sigue gozando de predicamento entre sus filas.

Su momento más difícil fue cuando él e Irene Montero pusieron su cargo a disposición de los militantes tras desvelarse que habían comprado un chalet de más de medio millón de euros. Un 30% de ellos abogó por su salida, pero hasta un 70% avaló su continuidad tras una decisión que cayó como una bomba en un partido que ha hecho bandera de provenir de las clases populares.

Blindaje

De ganar la opción defendida por la dirección de Podemos, Iglesias se blindará ante las presiones de Sánchez al poder justificar que defiende lo avalado por sus bases.

Al PSOE entonces no le quedará más opción que plegarse a las exigencias de la formación morada o atenerse a una investidura fallida. No solo eso, en caso de repetición electoral, Iglesias siempre podrá quitarse la responsabilidad de encima al señalar que no fue una decisión personal impedir un Gobierno del PSOE.