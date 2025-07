El Gobierno Vasco presiona a Sánchez para transferir la Seguridad Social y avisa de que «Euskadi no acepta acuerdos a medias» Ubarretxena lamenta que el Ejecutivo central no haya enviado todavía la documentación, pero espera llegar a la Comisión Bilateral entre Pradales y Sánchez del próximo martes con los deberes hechos

Ander Balanzategi San Sebastián Jueves, 10 de julio 2025, 14:13 | Actualizado 14:25h. Comenta Compartir

Tirón de orejas del Gobierno Vasco al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Ambos gabinetes se han reunido en las últimas semanas para avanzar en la negociación ... del primer bloque del traspaso de la Seguridad Social a Euskadi, como contempla el acuerdo de investidura firmado por el PNV y el PSOE. Unos encuentros que para la parte vasca no han sido del todo satisfactorios, ya que la portavoz del Ejecutivo autonómico, Maria Ubarretxena, ha lamentado este jueves ir «más lento de lo que esperábamos» y no haber recibido los textos por parte del gabinete de Sánchez. «Euskadi no va a aceptar acuerdos a medias», ha advertido.

El lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente Pedro Sánchez se reunirán el próximo martes para trabajar sobre las transferencias pendientes recogidas en el calendario de la anterior Comisión Bilateral. En el encuentro previo para fijar el orden del día, ha explicado este jueves en una entrevista en Radio Nacional Ubarretxena, «algún avance hubo, pero tengo que decir que mucho más lento de lo que nosotros esperábamos». Y ha recalcado que el próximo martes «tiene que ser y debe ser un día importante para Euskadi. Tenemos por delante cinco días que son de oro para poder cerrar los acuerdos». Ubarretxena ha explicado que el Gobierno Vasco «envío sus textos y sus propuestas» pero ha lamentado no haberlos recibido por parte del Gobierno central. «Esperaba tenerlos ayer para analizarlos detenidamente», ha reconocido. Y ha añadido que «tenemos unos compromisos» que, según ha dicho, «vamos a aprovechar estos cinco días de oro para poder llegar a ese día 15 con las tareas hechas». Aunque ha afirmado que no barajan un escenario en el que no se llegue al acuerdo. Ha reconocido que tras las reuniones con los diferentes ministerios se han «logrado avances», pero «esperábamos tener ayer ya los papeles en los que se viesen reflejados esos compromisos». Además, ha recordado que el Gobierno Vasco lleva «meses trabajando este traspaso» pero «todavía estamos lejos». «Están claro cuáles son los puntos, están claro cuál es el calendario de traspasos en que estamos trabajando y por tanto hay que llegar a esos acuerdos», ha dicho. Asimismo, ha apuntado que la parte vasca «está dispuesta a trabajar sábado y domingo» para llegar con el trabajo hecho. Orden del día Lehendakaritza ha dado a conocer este jueves el orden del día de la reunión que mantendrán Pradales y Sánchez. El asunto principal será el seguimiento de las transferencias pendientes recogidas en el calendario de la anterior Comisión Bilateral de Cooperación. Pero también habrá otras cuestiones encima de la mesa de los dos mandatarios. Uno de ellos será la gestión migratoria. Euskadi y Canarias ya volvieron a proponer plan «integral» en la Conferencia de Presidentes ante el Gobierno central y los demás mandatarios autonómicos. Además, Pradales tratará de darla un impulso a la creación de la macrorregión atlántica europea y abogará con Sánchez por alcanzar avances en el proceso de declaración del euskera como lengua oficial de la Unión Europea por parte del Consejo Europeo. Otros temas a tratar serán la descarbonización de la industria y las inversiones en redes eléctricas, la reasignación los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y la conectividad de Euskadi: puertos, aeropuertos, red ferroviaria, infraestructuras viarias, conectividad digital y redes.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión