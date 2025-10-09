El Gobierno Vasco pide «desclasificar el interés general» del Puerto de Pasaia para poder asumir su titularidad

El Gobierno Vasco ha planteado al Estado «desclasificar» el Puerto de Pasaia como de «interés general» para poder asumir su gestión y propiedad, con el ... objetivo de «aumentar su competitividad» y lograr que esté en el «top ten de los puertos» a nivel estatal, al ser un muelle «estratégico». Así lo ha destacado este jueves la consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, María Ubarretxena, durante un desayuno informativo al que ha asistido este periódico, celebrado en Vitoria-Gasteiz, para informar sobre las diez propuestas entregadas este miércoles al Gobierno de España para cerrar las transferencias pendientes del Estatuto de 1979.

Según ha detallado, se agrupan en cuatro bloques que contienen la decena de planteamientos para demandar el traspaso de 16 transferencias pendientes, quince que «faltan por negociar», a la que se suma la gestión de lo aeropuertos, «ya acordada, pero sin establecer la fórmula» que se va a llevar a cabo. Respecto al bloque de infraestructuras, el Ejecutivo vasco ha demandado que el puerto de Pasaia «deje de ser considerado de interés general», para poder «ser gestionado directamente por Euskadi».

En este sentido, Ubarretxena ha explicado que la desclasificación se efectuaría por Real Decreto, así como que su gestión directa implicaría el traspaso de bienes, derechos, personal y recursos, con el fin de «aumentar su competitividad» e integrarlo plenamente en las estrategias vascas de desarrollo territorial, sostenibilidad, intermodalidad e impulso de la economía azul».

«Pasaia cumple con los elementos para que se desclasifique y podamos impulsarlo. Ahora ocupa el puesto 23 de los 28 puertos del Estado y queremos que esté en el 'top 10', al ser estratégico», ha señalado, para indicar que, actualmente, recibe 3,4 millones de toneladas y se prevé incrementar su tráfico total de mercancías en un 2%.

El Puerto de Bilbao, no

Respecto al Puerto de Bilbao, ha indicado que mantendría la etiqueta de interés general, pero ha pedido que «el Estado no se reserve la gestión directa y se pueda cogobernar». Ubarretxena ha planteado realizar adecuaciones normativas para que «Euskadi asuma la gestión directa del puerto» que seguiría estando bajo «titularidad de España».

«La cogestión reforzada contribuiría a alinear inversiones, evitar duplicidades y potencias la planificación conjunta de infraestructuras y servicios, consolidando la marca Euskadi en el ámbito portuario y reforzando su proyección internacional», ha añadido.