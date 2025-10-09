Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un barco sale por la bocana del Puerto de Pasaia.

El Gobierno Vasco pide «desclasificar el interés general» del Puerto de Pasaia para poder asumir su titularidad

Euskadi quiere la propiedad para «aumentar su competitividad» y lograr que esté en el «top ten de los puertos» a nivel estatal, al ser un muelle «estratégico»

Ander Balanzategi

Ander Balanzategi

Vitoria

Jueves, 9 de octubre 2025, 13:06

El Gobierno Vasco ha planteado al Estado «desclasificar» el Puerto de Pasaia como de «interés general» para poder asumir su gestión y propiedad, con el ... objetivo de «aumentar su competitividad» y lograr que esté en el «top ten de los puertos» a nivel estatal, al ser un muelle «estratégico». Así lo ha destacado este jueves la consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, María Ubarretxena, durante un desayuno informativo al que ha asistido este periódico, celebrado en Vitoria-Gasteiz, para informar sobre las diez propuestas entregadas este miércoles al Gobierno de España para cerrar las transferencias pendientes del Estatuto de 1979.

