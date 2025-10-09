Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ubarretxena entregó ayer al ministro Ángel Víctor Torres todos los informes pertinentes a las transferencias pendientes que el Gobierno Vasco ha incluido y reunido en 10 documentos Irekia

Ubarretxena se «aferra» al acuerdo con Sánchez para lograr las 16 transferencias pendientes antes de final de año

La portavoz del Gobierno Vasco insiste en que siguen negociando «en la fórmula» para la entrada de Euskadi en la gestión de los aeropuertos vascos

Ander Balanzategi

Ander Balanzategi

San Sebastián

Jueves, 9 de octubre 2025, 12:48

Comenta

Apenas quedan tres meses para que termine el año y el calendario aprieta al pacto sellado entre PSOE y PNV para completar el Estatuto de ... Gernika. La portavoz del Gobierno Vasco y consejera de Autogobierno, Maria Ubarretxena, ha asegurado este jueves en un desayuno informativo con los medios, que «nos aferramos a cerrar el Estatuto y a que el Gobierno cumpla con la palabra dada». Son 16 las competencias que faltan. 15 que se pusieron ayer sobre la mesa en Madrid y aeropuertos, que ya se está negociando entre los dos ejecutivos. Esta última materia, en la que Euskadi quiere alcanzar «las mayores cotas de gestión posibles» cuenta con las reticencias del Ejecutivo central.

