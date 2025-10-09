Ubarretxena se «aferra» al acuerdo con Sánchez para lograr las 16 transferencias pendientes antes de final de año

Apenas quedan tres meses para que termine el año y el calendario aprieta al pacto sellado entre PSOE y PNV para completar el Estatuto de ... Gernika. La portavoz del Gobierno Vasco y consejera de Autogobierno, Maria Ubarretxena, ha asegurado este jueves en un desayuno informativo con los medios, que «nos aferramos a cerrar el Estatuto y a que el Gobierno cumpla con la palabra dada». Son 16 las competencias que faltan. 15 que se pusieron ayer sobre la mesa en Madrid y aeropuertos, que ya se está negociando entre los dos ejecutivos. Esta última materia, en la que Euskadi quiere alcanzar «las mayores cotas de gestión posibles» cuenta con las reticencias del Ejecutivo central.

Ubarretxena, junto a su equipo, se reunió ayer en Madrid con el ministro Ángel Víctor Torres y le trasladó los documentos pertinentes para que Euskadi recibe las competencias pendientes. No cierra la puerta, ni mucho menos, a la posibilidad de que Euskadi tenga una cuota de capacidad de gestión sobre los aeropuertos de Hondarribia, Loiu y Foronda, a pesar de que desde el ministerio de Transportes se afanan en minimizar la capacidad futura del Gobierno Vasco.

Queda por saber si el ala socialista del Ejecutivo autónómico puede engrasar esas negociaciones. Lo cierto es que PNV y PSE, socios de gobierno en Euskadi no viven su mejor momento tras el cruce de declaraciones que protagonizan estos días sus dirigentes. «La actitud del PSE está siendo de lealtad y colaboración total», ha querido destacar Ubarretxena, quien ha tratado de templar las aguas y ha destacado que ha mantenido una relación fluida con el consejero de Empleo y Trabajo, Mikel Torres, para gestionar algunos aspectos de relacionados con el traspaso de competencias.

13 de esas 15 nuevas materias pendientes más la gestión de los aeropuertos deberían ser selladas en una Comisión Mixta en la que participasen el lehendakari Imanol Pradales y el presidente Pedro Sánchez, al igual que ya ocurrió en julio. En las próximas reuniones técnicas se deberá encauzar el traspaso de los cuatro de los cinco bloques relacionados con la gestión del régimen económico de la Seguridad Social. Entran ahí las mutuas colaboradores e inspección de trabajo, prestaciones contributivas del Instituto Nacional de la Seguridad Social y el Instituto Social de la Marina, el fondo de garantía salarial y la creación de una entidad gestora propia de la Seguridad Social.

La transferencias de la gestión de la Seguridad Social es una de las materias que conlleva mayor complejidad técnica y política. Entre otras cosas, porque Ubarretxena debe negociar con dos ministerios dirigidos por partidos diferentes. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, dirigido por la socialista navarra Elma Saiz, y el Ministerio de Trabajo encabezado por la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz. El Gobierno Vasco ya ha admitido en anteriores ocasiones que la falta de entendimiento para el traspaso de la gestión del paro en julio y que finalmente se aprobó en septiembre, fue fruto de la falta de entendimiento con Sumar.

Ubarretxena ha explicado este jueves que se ha pedido también el traspaso de los puertos de interés general, si bien ha explicado que el de Bilbao, por sus características, no puede pasar a manos del Gobierno Vasco de forma total, sí lo haría el de Pasaia. También se han solicitado los paradores de Hondarribia y Argomaniz. Otra de las competencias exigida ayer en Madrid es la tráfico y circulación de vehículos. Pasaría Euskadi así a tener el control de la gestión de los exámenes para lograr el carné. Además, se contempla el traspaso del régimen electoral municipal que el Gobierno Vasco trasladaría después a los tres territorios históricos.

Sobre cuestiones relacionadas con la hacienda, finanzas y empresa, Ubarretxena entregó el pasado miércoles ministro Torres los documentos para que Euskadi reciba determinadas competencias sobre crédito oficial y banca, seguros privados, seguros agrarios y la incorporación de las actividades del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX).

Modificaciones

Entre las 15 competencias que Euskadi pide al Gobierno central, hay dos que no necesitarían pasar por la Comisión Mixta de Transferencias y otras que han sido descatalogadas de la petición inicial que hacía el Estatuto en 1979. La primera es la referida a la inspección pesquera, con la que el Gobierno Vasco pide ejercer funciones de inspección sobre la pesca marítima recreativa, ya que la expedición de licencias es una competencia autonómica. Y la segunda cuestión que tampoco llegaría a Euskadi por esa vía sería la referida a los servicios privados de seguridad.

Las autorizaciones de exploración o explotación de hidrocarburos ha quedado prohíbida por la ley de Cambio Climático y Transición Energética del 2021 por lo que se elimina de funciones transferibles. Sobre el mercado de valores, Ubarretxena ha explicado que Euskadi ya ejerce competencias sobre la Bolsa de Bilbao y que la normativa europea sobre mercados financieros ha centralizado la supervisión a través de la CNMV y la Sociedad de Sistemas.

En cuanto a la organización y orientación del mercado de la pesca y cultivos marinos se reconoce ya que las funciones están asumidas por el Gobierno Vasco y respecto a la participación en el sector público estatal, la consejera reconoce que eso ya ocurre a través de la entrada en los puertos o la industria.