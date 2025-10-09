El PSE advierte de que el Puerto de Pasaia perderá «competitividad» si deja de ser de 'interés general'

Era de esperar la inmediata reacción del PSE-EE. Hace exactamente un año, los socialistas vascos ya alertaron públicamente sobre los perjuicios económicos para los ... puertos vascos en caso de perder su estatus de 'interés general' en el transcurso de una eventual transferencia de competencias. Y la historia vuelve a repetirse en plena negociación para completar íntegramente el Estatuto de Gernika y cuando apenas quedan tres meses para que expire el plazo establecido. Y, una vez más, las posiciones entre los socios de Gobierno sobre esta materia son antagónicas. Y ya es el enésimo choque entre ambos partidos en la última semana.

El secretario general del PSE de Gipuzkoa, José Ignacio Asensio, ha cargado contra la propuesta que ha lanzado al Estado la portavoz del Gobierno Vasco y consejera de Autogobierno, Maria Ubarretxena, que ha pedido «desclasificar» el Puerto de Pasaia como de «interés general» para poder asumir su gestión y propiedad. El objetivo, según ha esgrimido la dirigente jeltzale, es «aumentar la competitividad» de la dársena guipuzcoana. Precisamente, justo todo lo contrario que alegan los socialistas vascos.

A través de sus redes sociales, Asensio ha alertado de que perder en el Puerto de Pasaia su condición de 'interés general' «tendrá consecuencias en su competitividad económica, en la pérdida de puestos de trabajo y en las empresas de Gipuzkoa». Además, ha lanzado una pregunta directa a Ubarretxena: «Por qué se pone en riesgo Pasaia y no Bilbao?», ha dicho en alusión a que la propuesta remitida ayer al ministro de Política Territorial -entregó diez documentos que recopilan las transferencias estatutarias pendientes- mantiene la etiqueta de 'interés general' para el puerto bizcaíno.