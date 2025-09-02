Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La portavoz del Gobierno Vasco, Maria Ubarretxena, junto a la consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea Irekia

El Gobierno Vasco encara un intenso septiembre para desbloquear con Díaz el traspaso de la gestión del paro

Ubarretxena asegura que el Gobierno central tendrá toda la documentación sobre la mesa a principios de octubre y que «la pelota queda en el tejado de Moncloa»

Ander Balanzategi

Ander Balanzategi

San Sebastián

Martes, 2 de septiembre 2025, 14:08

Estas primeras semanas de septiembre van a ser de alto voltaje para la consejera de Autogobierno, Maria Ubarretxena, y su equipo, que se trasladarán a ... Madrid para mantener reuniones con el Gobierno central y acelerar las negociaciones que permitan completar los traspasos pendientes del Estatuto de Gernika. Este martes ha adelantado que deberán abordar «materias que quedaron pendientes» en la última reunión como el traspaso de la gestión del paro, y para ello se citarán con los responsables del ministerio de trabajo de Yolanda Díaz.

