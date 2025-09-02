El Gobierno Vasco encara un intenso septiembre para desbloquear con Díaz el traspaso de la gestión del paro

Estas primeras semanas de septiembre van a ser de alto voltaje para la consejera de Autogobierno, Maria Ubarretxena, y su equipo, que se trasladarán a ... Madrid para mantener reuniones con el Gobierno central y acelerar las negociaciones que permitan completar los traspasos pendientes del Estatuto de Gernika. Este martes ha adelantado que deberán abordar «materias que quedaron pendientes» en la última reunión como el traspaso de la gestión del paro, y para ello se citarán con los responsables del ministerio de trabajo de Yolanda Díaz.

Ubarretxena ha señalado en la rueda de prensa posterior al consejo de Gobierno que para principios de octubre el Ejecutivo vasco va a trasladar la documentación necesaria para completar las transferencias y que, a partir de ahí, «la pelota quedará en el tejado de Moncloa». Parece ya casi imposible que en los cuatro meses que le quedan al 2025 se complete el traspaso a Euskadi de la veintena de transferencias pendientes recogidas en el Estatuto autonómico, y, por tanto, el PSOE no cumpla los plazos acordados con el PNV en el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez que ambos partidos sellaron en 2023. Pero el Gobierno de Imanol Pradales no cejará en su empeño y por ello ha decidido apretar el acelerador para poder llegar en tiempo y forma al horizonte temporal marcado el acuerdo -diciembre del 2025- y elevar la presión sobre las materias que, de primeras, resultan más espinosas.

De hecho, el traspaso de la gestión del paro quedó bloqueada en la última reunión que el Ejecutivo central y el vasco mantuvieron antes de las vacaciones de verano en Moncloa, con la presencia del presidente Sánchez y del lehendakari. Las reticencias del ministerio de Trabajo, cuya titular es la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, impidieron que el Gobierno Vasco volviese a Euskadi con el primer bloque de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social bajo el brazo.

«En septiembre tenemos ya diversas reuniones tanto políticas como técnicas con los ministerios», ha dicho este martes Ubarretxena, para apostillar que «la semana que viene vamos a estar en Madrid y la tercera de septiembre vamos a volver para redondear los acuerdos a los que llegamos en la última reunión bilateral». Además, ha recordado que «en los siguientes tres meses tenemos que celebrar una Comisión Mixta de Transferencias y también la siguiente bilateral».

Otra de las cuestiones que se abordará en las reuniones de otoño entre el Gobierno Vasco y el central será la participación de Euskadi en la gestión de los tres aeropuertos vascos -Hondarribia, Loiu y Foronda-. La portavoz del Ejecutivo autonómico ha explicado que ya se ha llegado a un acuerdo para crear un comité que pueda hacer una análisis para tomar decisiones.

Ronda de partidos

La portavoz del Gobierno Vasco también ha apuntado que este mismo viernes iniciarán la ronda de contactos con los partidos del Parlamento Vasco -salvo Vox- que ya anunció el pasado jueves Pradales en la apertura del curso político en la Palacio Miramar. El PP y Sumar serán los primeros en reunirse con el lehendakari, mientras que el lunes pasará el PSE y el martes lo harán EH Bildu y PNV.

Ubarretxena ha recordado que ese encuentro servirá para abordar una agenda vasca que para el lehendakari pasa por tres ejes fundamentales: análisis del escenario político vasco, previsión socio-económica y los Presupuestos del próximo año y el desarrollo del autogobierno -también la información sobre las Comisiones Bilaterales que el Gobierno Vasco está llevando a cabo con el Ejecutivo central-.