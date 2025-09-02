El Gobierno activa la maquinaria presupuestaria con las tensiones con sus socios sin resolver

El Gobierno ha asegurado otras veces a lo largo de esta legislatura que, como es su obligación constitucional, llevaría al Congreso un proyecto de Presupuestos, ... pero ahora el compromiso parece firme. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció este martes que el Boletín Oficial del Estado recogerá ya hoy la orden ministerial que activa la maquinaria instando a los ministerios a comunicar a su departamento sus distintas necesidades de gasto y, como ya dio a entender Pedro Sánchez en su comparecencia de fin de curso, aseguró que esta vez la falta de respaldo previo de los grupos parlamentarios no le hará rehuir sus obligaciones. «Los vamos a presentar con o sin apoyos», dijo. De momento, no los hay, aunque Montero prometió que se dejará «la piel» para lograrlos.

A pesar de que Sánchez aseguró el lunes en TVE, en su primera entrevista a un medio de comunicación en más de un año, que ni siquiera en caso de que la Cámara baja acabe tumbando las Cuentas dará por concluida la legislatura y adelantará elecciones, el Gobierno es consciente de que ese escenario sería muy difícil de gestionar y para evitarlo trata ya de allanar el camino a la negociación con gestos hacia sus socios de investidura, singularmente hacia Junts y ERC.

Montero descartó que el presidenta de la Generalitat, Salvador Illa y Carles Puigdemont abordaran en su simbólico encuentro en Bruselas la cuestión de los Presupuestos, pero sí defendió que la cita debería servir para «seguir ganando confianza mutua» y facilitar los acuerdos. El Gobierno no descarta una reunión del propio Sánchez con el expresidente de la Generalitat, aún prófugo de la Justicia dada la negativa del Tribunal Supremo a aplicarle la ley de amnistía, pero por ahora se guarda esa baza.

Compromisos y condiciones

Lo cierto es que la cuesta se presenta empinada por muchas razones. La ministra de Hacienda reclamó ayer que no se mezcle la negociación presupuestaria con otros asuntos, pero los independentistas catalanes ya han advertido de que su disposición depende de que se cumplan los acuerdos de investidura. La amnistía, judicial y política, es una de ellas. La quita de la deuda, cuyo anteproyecto aprobó ayer el Consejo de Ministros, otra. Pero hay más compromisos y condicionantes más complicados.

ERC quiere garantizarse que se cumple el pacto para la financiación singular de Cataluña que debería permitir a la Generalitat recaudar y gestionar todos los impuestos. Y en ese punto la negociación con Montero, que es al mismo tiempo candidata del PSOE a la presidencia de Andalucía, avanza con dificultad. Por lo pronto, fuentes socialistas advierten de que no apoyarán la proposición de ley que ERC tiene intención de registrar el lunes al respecto en el Congreso, según anunció su líder, Oriol Junqueras.

El otro gran escollo es Podemos, que este martes insistió en que las Cuentas no tendrán su apoyo si el Gobierno no interviene el mercado de la vivienda y baja un 40% el precio del alquiler, rompe relaciones con Israel y renuncia a dedicar el 2% del PIB al gasto en defensa. Antes de los Presupuestos, aun así, el Ejecutivo tendrá ocasión de tomar la temperatura a sus aliados con la senda de estabilidad ya este mes. El año pasado Junts la tumbó en julio. El Gobierno volvió a presentarla en septiembre pero la acabó retirando por temor a un nuevo fracaso.