Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, este martes en la Moncloa tras el Consejo de Ministros Jesús Hellín / Europa Press

El Gobierno activa la maquinaria presupuestaria con las tensiones con sus socios sin resolver

El BOE publica este miércoles la orden ministerial que da el pistoletazo de salida a la elaboración de las Cuentas públicas de 2026, que Junts, ERC y Podemos descartan por ahora apoyar

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Martes, 2 de septiembre 2025, 19:42

El Gobierno ha asegurado otras veces a lo largo de esta legislatura que, como es su obligación constitucional, llevaría al Congreso un proyecto de Presupuestos, ... pero ahora el compromiso parece firme. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció este martes que el Boletín Oficial del Estado recogerá ya hoy la orden ministerial que activa la maquinaria instando a los ministerios a comunicar a su departamento sus distintas necesidades de gasto y, como ya dio a entender Pedro Sánchez en su comparecencia de fin de curso, aseguró que esta vez la falta de respaldo previo de los grupos parlamentarios no le hará rehuir sus obligaciones. «Los vamos a presentar con o sin apoyos», dijo. De momento, no los hay, aunque Montero prometió que se dejará «la piel» para lograrlos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Euskadi abre el plazo para que 9.000 dueños de VPO compren el derecho a no tener que devolver su piso
  2. 2 Tragedia en Álava: muere un segundo joven tras salirse de la calzada el vehículo en el que viajaban
  3. 3 Brais cuenta con una importante oferta de Arabia
  4. 4 El soltero de First Dates que buscaba una chica española y rechaza salir con una vasca de Argentina: «Quería probar, porque en el pasado...»
  5. 5

    Los universitarios vascos cobran de media 1.828 euros y los de la FP, 1.426
  6. 6 «El bus 28 tenía que haber sido hoy gratis como compensación»
  7. 7

    Sadiq no sale de la Real, de momento
  8. 8 El Sadar, nueva casa de Becker
  9. 9

    «Solo sé que Dios me ha elegido»
  10. 10

    Otegi, sobre CAF y el conflicto en Gaza: «Conozco sus cuentas y podrían prescindir del contrato con Israel»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Gobierno activa la maquinaria presupuestaria con las tensiones con sus socios sin resolver

El Gobierno activa la maquinaria presupuestaria con las tensiones con sus socios sin resolver