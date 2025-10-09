GBBehatokia aporta «pruebas» para demostrar que un exmiembro de ETA-pm fue asesinado por el franquismo

Giza Eskubideen Behatokia vuelve con un nuevo caso de denuncia. En esta ocasión, el observatorio de derechos humanos ha realizado un estudio para demostrar «con ... pruebas» que el miembro de ETA-pm José Ramón Martínez Antia fue asesinado por el franquismo en Madrid en 1975, y negar que se suicidará, como se señaló en la versión oficial y resolvió hace diez años la la Comisión de Valoración del Gobierno Vasco. En este sentido, GEBehatokia ha solicitado al Gobierno Vasco una nueva evaluación del caso

José Ramón Martínez Antia murió el 18 septiembre 1975 en Madrid como consecuencia de disparos policiales, pero su familia, ahora con la ayuda de este organismo vasco, sigue peleando para que se reconozca la responsabilidad del Estado.

Para ello han llevado a cabo varias pruebas. En informe del forense Francisco Etxeberria de 3 de marzo 2015, este sugería: «la práctica de un nuevo análisis directo es posible y permitiría verificar la trayectoria del disparo en el informe del organismo». Esta prueba no se pudo realizar.

Las pruebas

Pasados 50 años de su muerte, la familia sigue manteniendo la tesis del asesinato. Por ello, en septiembre de 2024, solicitó al GEBehatokia una nueva evaluación del caso. Tras una fase de recogida de documentación y estudio del caso, durante este año se han practicado las siguiente varias diligencias. El cuerpo fue exhumado el 28 de febrero de 2025 por el forense Francisco Etxebarria, que no pudo con esa prueba determinar las causas del fallecimiento. La recogida de testimonios de compañeros de la época de ETA-pm descartaba también la posibilidad de que en aquella época Martínez Antia pudiera quitarse la vida.

Por último, la prueba pericial de las armas con un perito independiente,¡ se concluye que una pistola semiautomática Browning GP-35 hallada junto al cuerpo no fue utilizada. Por el contrario, un subfusil que en la versión oficial se dijo que no fue utilizada, sí se demuestra que se empleó, pero que en ningún caso, por sus dimensiones y las características del lugar de los hechos, pudo ser utilizada por el fallecido, sino por un tercero, lo que descartaría definitivamente la tesis del suicidio, según el estudio de GEBehatokia. En este sentido, GEBehatokia insiste en investigar la presunta responsabilidad del infiltrado de ETA en la Policía Mikel Lejarza, 'El Lobo'.