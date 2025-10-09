Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Familiares de Martínez Antia, en febrero en Polloe en la exhumación.

GBBehatokia aporta «pruebas» para demostrar que un exmiembro de ETA-pm fue asesinado por el franquismo

El observatorio de derechos humanos realiza un informe que concluye que Martínez Antia no se suicidó y pide al Gobierno Vasco que lo considere «víctima del Estado»

Jorge Sainz

Jorge Sainz

San Sebastián

Jueves, 9 de octubre 2025, 08:19

Comenta

Giza Eskubideen Behatokia vuelve con un nuevo caso de denuncia. En esta ocasión, el observatorio de derechos humanos ha realizado un estudio para demostrar «con ... pruebas» que el miembro de ETA-pm José Ramón Martínez Antia fue asesinado por el franquismo en Madrid en 1975, y negar que se suicidará, como se señaló en la versión oficial y resolvió hace diez años la la Comisión de Valoración del Gobierno Vasco. En este sentido, GEBehatokia ha solicitado al Gobierno Vasco una nueva evaluación del caso

