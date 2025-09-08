Feijóo: «Antes que Pedro Sánchez, el único que no quería elecciones era Franco»

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a reclamar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que adelante las elecciones generales por los casos ... de corrupción que acechan al Ejecutivo y al PSOE. «El presidente dice que convocar elecciones paralizaría el país. Pues bien, desde hace 46 años, nadie pensaba esto y antes que él, el único que consideraba las elecciones como un incordio era Franco», ha asegurado Feijóo en una entrevista en Telecinco.

En un contexto en que las encuestas apuntan a un ligero retroceso del PP en favor de Vox, Feijóo ha insistido en que su partido busca «ganar las elecciones de forma clara y gobernar en solitario» y ha rechazado de nuevo la opción de alcanzar acuerdos con la formación de Santiago Abascal porque «confiar la gestión de un país a un partido que no tiene experiencia es muy arriesgado». El líder popular ha evitado entrar en el cuerpo a cuerpo con Vox («yo no voy a criticarles, bastante me critican ellos», ha dicho) y ha preferido centrarse en «los problemas de los españoles», entre los que ha citado «la vivienda, los trenes, no dejar a deber facturas, el trabajo y la calidad educativa».

En su repaso a la actualidad, Feijóo ha justificado que los negocios de saunas de la familia de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, sean utilizados en el debate político. «Yo solo digo la verdad, no me puedo callar. Cuando el presidente dice que va a abolir la prostitución, mi obligación es recordar que él se ha lucrado con la prostitución y que buena parte del patrimonio de su familia viene de ahí. Lo que yo no sabía es que su mujer había trabajado en esos lugares, que los pagos se hacían en sobres y que había droga y grabaciones», ha señalado el líder del PP, que ha opinado que «esta bajeza moral es incompatible con la presidencia del Gobierno». «Cuando era concejal del PSOE, estaba en contra de la prostitución, y luego vivía de ella».

Sobre su ausencia en la apertura del Año Judicial, Feijóo ha explicado que trasladó su decisión a Felipe VI. «Me dijo que lo entendía y que tomaba nota», ha agregado. El presidente del PP ha resaltado que haría lo mismo de nuevo y ha adelantado que si llega a la presidencia del Gobierno, tomará dos medidas respecto a la Fiscalía General del Estado. «No lo nombrará solo el Gobierno, sino que deberá tener el visto bueno del Consejo General del Poder Judicial, y modificaremos el Estatuto del Ministerio Fiscal para que sea cesado inmediatamente si es investigado», ha aseverado.

Respecto a la inmigración, Feijóo ha endurecido su posición, pero sin llegar compartir el posicionamiento de Vox «para no dar pie a discursos xenófobos». «Yo no quiero hundir los barcos, yo quiero que no portan de sus lugares de origen, donde están patrocinados por las mafias, que le cobran a la gente el dinero que no tienen y luego mueren en el mar», ha indicado. A la vez, ha enfatizado que la inmigración irregular «no debe dar derechos» y ha concretado que los inmigrantes que cometan, por ejemplo, violaciones, «deben ser juzgados y expulsados».