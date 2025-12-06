Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Largas colas en la AP-8 y la GI-636 en dirección a la muga
Feijóo junto a Moreno, Azcón, López Miras y Pérez LLorca a su llegada al Congreso. Efe

Feijóo asegura que «el PP ha pasado página definitiva» de Mazón

El líder de los populares no entra en la polémica sobre los mensajes entre Pradas y el que fuera su barón. «Estoy convencido de que ha dicho aquello que es verdad», sentencia

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Sábado, 6 de diciembre 2025, 12:41

Comenta

Alberto Núñez Feijóo evitó este sábado pronunciarse sobre los mensajes que se han conocido entre la exconsejera valenciana Salomé Pradas y el expresidente de la ... Generalitat, Carlos Mazón, y puso el foco en su sustituto, Juanfran Pérez Llorca, recién elegido como presidente de la Generalitat. «El PP ha pasado página definitiva. El señor Mazón ha hecho declaraciones y estoy convencido de que nos ha dicho aquello que considera es verdad«, aseguró a su llegada al Congreso para asistir al acto del 47 aniversario de la Constitución.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estas son las cuatro marcas de chocolates navideños que desaconseja un nutricionista
  2. 2 Una ola arrolla a un grupo de turistas en el Peine del Viento y hiere a una mujer
  3. 3

    El temporal parte en dos el paseo de Ondarreta
  4. 4

    Ernai derriba el último toro de Osborne del País Vasco
  5. 5 Muere Alfonso Ussía a los 77 años
  6. 6 Forrest Gump, reclamo navideño
  7. 7 Los cinco municipios más jóvenes de Euskadi están en Gipuzkoa
  8. 8 Una trabajadora vasca recibirá 10.000 euros después de que su empresa la llamara «zumbada» en dos transferencias bancarias
  9. 9

    Multikirola pierde 5.200 niños tras la sentencia contra el modelo de deporte escolar de la Diputación de Gipuzkoa
  10. 10 La madre de la niña de cuatro años salvó la vida de su hija al no hacer caso al anestesista y llevarla al hospital

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Feijóo asegura que «el PP ha pasado página definitiva» de Mazón

Feijóo asegura que «el PP ha pasado página definitiva» de Mazón