Familiares de presos piden «disculpas» a las víctimas de ETA por su falta de «empatía»
Viernes, 1 marzo 2019

La asociación de familiares de presos de ETA, Etxerat, ha pedido este viernes «disculpas» a las víctimas de ETA por «no ser capaces de acercarnos ni de manifestar empatía». En un manifiesto leído en el palacio donostiarra de Miramar, cinco familiares de reclusos han señalado que «expresamos nuestras más sinceras disculpas porque, sin ser conscientes de ello, hayamos podido, con nuestra distancia, contribuir más al dolor que deben afrontar las víctimas de ETA por la pena de haber perdido a su familiar de manera violenta».

Ibon Garate y Peru del Hoyo, hijo del preso Kepa del Hoyo, fallecido en la cárcel, han leído en euskera y castellano el texto y han «agradecido sinceramente» a los familiares de asesinados por ETA que se han «posicionado públicamente por una nueva política penitenciaria, dejando atrás la actual que, entre otras consecuencias, castiga a los familiares de los presos políticos vascos». Los portavoces de Etxerat han reconocido que su situación les ha llevado a «autoprotegerse, mantener silencio ante el dolor de los demás. A no ser capaces de acercarnos ni de manifestar empatía».

En este sentido, han reiterado la necesidad de «tender puentes» para que «aflore los diferentes relatos hacia un relato poliédrico que nos acerque y sane y cierre las heridas» para establecer las bases de la convivencia. Los allegados de reclusos de ETA aseguran que no les mueve «ningún sentimiento de venganza o revancha», que no están planteando ningún tipo de «equidistancia entre sufrimientos». Eso sí, piden no olvidar a los 16 familiares de presos muertos «por accidentes de tráfico a causa de la dispersión» ni a las 31 familias que han perdido seres queridos en la cárcel.

Etxerat ha recordado que lleva meses participando en distintos ámbitos, por ejemplo los impulsados por el Foro Social, compartiendo experiencias con víctimas de ETA, entre ellas asistiendo a la jornadas de la Fundación Buesa.