El exjefe de ETA Mikel 'Antza' niega su participación en la planificación del asesinato de Gregorio Ordóñez Ha declarado en la Audiencia Nacional por videoconferencia desde los juzgados de San Sebastián

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 15:06

El exjefe de ETA Mikel Albisu, alias 'Mikel Antza', ha negado este miércoles en la Audiencia Nacional haber intervenido en la planificación del asesinato, el 23 de enero de 1995 en San Sebastián, del concejal del PP Gregorio Ordóñez.

Durante su breve declaración como procesado ante el juez Francisco de Jorge, el exjefe de la banda terrorista ha afirmado únicamente que no son ciertos los hechos y que no ha tenido ningún tipo de participación en ellos, según fuentes jurídicas consultadas.

Una declaración que ha tenido lugar una semana después de que los también exjefes de ETA Ignacio Gracia Arregui, 'Iñaki de Rentería', y Juan Luis Aguirre Lete, 'Isuntza', rechazaran ante el juez su implicación en el asesinato de Ordóñez, limitándose a decir que los hechos recogidos en el auto de procesamiento no son ciertos.

'Antza' ha declarado por videoconferencia desde los juzgados de San Sebastián y su citación fue retrasada unos días porque alegó que tenía unas vacaciones reservadas en Mallorca para la fecha inicial.