El eurodiputado Javier Zarzalejos denuncia ante Bruselas los ataques a la sede del PP en Bilbao
En su carta asegura que estas amenazas suponen «un patrón de hostilidad ideológica para deslegitimar la presencia de partidos constitucionales en Euskadi»
Viernes, 5 de diciembre 2025, 11:42
El eurodiputado del Partido Popular (PP) Javier Zarzalejos ha denunciado este viernes ante la Comisión Europea el ataque a la sede de su partido en ... Bilbao a manos de Ernai -las juventudes de Sortu-. En una carta dirigida a la vicepresidenta y comisaria de Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen; al comisario de Justicia, Michael McGrath; y al comisario de Interior, Magnus Brunner, el político vasco destaca que estos actos vandálicos y amenazas «forman parte de un patrón de hostilidad ideológica que busca deslegitimar la presencia de partidos constitucionales en Euskadi.
Zarzalejos indica que este tipo de ataques son «totalmente inaceptables» e incompatibles son los valores recogidos en el artículo 2 de los Tratados europeos, en particular con la defensa de la pluralidad politica, la libertad política y el respeto al estado de Derecho. El ataque a la sede del PP «tiene lugar en un ambiente en el que la intimidación y la hostilidad política están aumentando», destaca el político.
Recuerda que en los últimos meses «hemos sido testigos de ataques a las instituciones públicas, a la Ertzaintza y a agentes de la policía local, así como episodios de acoso público a políticos». Para el eurodiputado popular, estos episodios violentos reflejan «un ambiente de creciente presión» que tiene como objetivo «restringir la actividad democrática legítima de actores políticos e institucionales».
La misiva señala directamente a Ernai y a «grupos independentistas y extremistas» cuyo simbolismo «recuerda el pasado de violencia en Euskadi». Por todo ello, Zarzalejos pide a la Comisión Europea que tome nota del incidente -incluida la reivindicación del ataque por parte de las juventudes de Sortu- y que mande «un mensaje inequívoco» en defensa de la actividad democrática, libre de intimidación «reforzando la postura común de la Unión contra actitudes que normalicen el acoso político». Pide, igualmente, que estos ataques se incluyan en el Informe sobre el Estado de Derecho de 2026.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión