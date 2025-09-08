Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. Efe

España llama a consultas a la embajadora en Tel Aviv ante las «calumnias» de Israel

El socio minoritario del Ejecutivo ha declarado que no se conformaba con el paquete de medidas y reclamaba retirar a la embajadora española en Tel Aviv

C. P. S.

Lunes, 8 de septiembre 2025, 16:01

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha llamado a consultas a la embajadora española en Tel Aviv, Ana María Solomon, ante las «calumniosas acusaciones hacia España ... y las »inaceptables medidas« contra las ministras Yolanda Díaz y Sira Rego.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Que nos sancionen por esto es imperdonable. Se han pasado tres pueblos»
  2. 2

    Multas de hasta 80 euros por no portar la nueva baliza de señalización en carretera
  3. 3

    Una sanción para ponerle aún más emoción
  4. 4 Así te hemos contado el Alarde de Hondarribia
  5. 5 Bandera de La Concha: Clasificaciones de la categoría masculina
  6. 6

    «Este verano hay una invasión de gaviotas y llegan a dar miedo»
  7. 7

    Los vecinos de Donostialdea respiran el peor aire de Euskadi, solo por detrás de Bilbao
  8. 8 John Toshack: «Bill Shankly, mi mejor entrenador; Carlos Xavier, mi mejor jugador»
  9. 9

    De traductora a autora del mejor queso de Gipuzkoa
  10. 10 Programa completo del Zinemaldia: películas, salas y horarios

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco España llama a consultas a la embajadora en Tel Aviv ante las «calumnias» de Israel

España llama a consultas a la embajadora en Tel Aviv ante las «calumnias» de Israel