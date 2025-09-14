Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Cabeza de la manifestación de Ernai en el Boulevard donostiarra. SARA SANTOS

Ernai convierte la manifestación tras las regatas en San Sebastián en un homenaje a 'Txiki' y Otaegi

La organización juvenil de Sortu reivindica la voluntad de la actual generación de jóvenes de «recoger el testigo de la lucha»

A. González Egaña

A. González Egaña

San Sebastián

Domingo, 14 de septiembre 2025, 16:52

Ernai, la organización juvenil de Sortu, ha convertido la tradicional manifestación del segundo domingo de regatas de traineras en Donostia en un homenaje a ... los miembros de ETA Jon Paredes, 'Txiki', y Angel Otaegi, dos de los cinco últimos fusilados por el franquismo el 27 de septiembre de hace 50 años. Bajo el lema ''Ekin, bultza askatasunera' (¡Actúa y lucha por la libertad!)', varios miles de personas en su mayoría jóvenes de todas las edades han marchado por las calles de la capital guipuzcoana. Entre los asistentes se ha podido ver a los exdirigentes abertzales Rufi Etxeberria y Joseba Álvarez. La portavoz de Ernai, Amaiur Egurrola han expresado en el mensaje final en el Boulevard donostiarra que los jóvenes «están dispuestos a ocupar el lugar» de los dos últimos ejecutados por el régimen franquista, «para impulsar a toda una generación» del País Vasco «hacia la libertad».

