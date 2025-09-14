Ernai convierte la manifestación tras las regatas en San Sebastián en un homenaje a 'Txiki' y Otaegi

Ernai, la organización juvenil de Sortu, ha convertido la tradicional manifestación del segundo domingo de regatas de traineras en Donostia en un homenaje a ... los miembros de ETA Jon Paredes, 'Txiki', y Angel Otaegi, dos de los cinco últimos fusilados por el franquismo el 27 de septiembre de hace 50 años. Bajo el lema ''Ekin, bultza askatasunera' (¡Actúa y lucha por la libertad!)', varios miles de personas en su mayoría jóvenes de todas las edades han marchado por las calles de la capital guipuzcoana. Entre los asistentes se ha podido ver a los exdirigentes abertzales Rufi Etxeberria y Joseba Álvarez. La portavoz de Ernai, Amaiur Egurrola han expresado en el mensaje final en el Boulevard donostiarra que los jóvenes «están dispuestos a ocupar el lugar» de los dos últimos ejecutados por el régimen franquista, «para impulsar a toda una generación» del País Vasco «hacia la libertad».

La marcha encabezada por una pancarta en la que se podía leer el lema de la movilización en euskera y acompañados por multitud de ikurriñas, banderas de Navarra y de Palestina han denunciado la «continua negación del reconocimiento nacional y del derecho a la autodeterminación de Euskal Herria». Los manifestantes de Ernai han coreado consignas en favor de la independencia, de solidaridad con Palestina, y han entonado letras como la conocida 'Lepoan hartu ta segi aurrera', de Pantxo eta Peio, y también han recurrido a viejos cánticos como «Zuek faxistak zarete terroristak».

En una jornada festiva en San Sebastián mientras las txarangas amenizaban las calles de la Parte Vieja tras el final de las regatas de la Concha, la manifestación de Ernai ha salido puntual desde el Boulevard donostiarra para recorrer algunas calles del centro. A su paso por la Avenida de la Libertad la manifestación se ha detenido ante una gran pancarta en la que aparecían las fotos de 'Txiki' y Otaegi en recuerdo del 50 aniversario del fusilamiento de los dos militantes de ETA por el régimen franquista. Un grupo de manifestantes ha encendido unas bengalas alrededor de la pancarta, mientras coreaban 'Herriak ez du barkatuko'.

A su llegada de nuevo al Boulevard donostiarra, la portavoz de Ernai, Amaiur Egurrola, ha recordado el fusilamiento de los militantes de ETA y ha destacado que para el régimen franquista «ellos no eran el objetivo» sino «un mero instrumento cruel». «Con aquellos 16 disparos quisieron acabar con Euskal Herria», ha añadido. «Hoy estamos aquí recordándoles los jóvenes que luchamos por la libertad de Euskal Herria», ha señalado, al tiempo que ha remarcado que tienen «más clara que nunca» su determinación para «conquistar una Euskal Herria independiente, socialista y feminista». «Seguiremos en la lucha hasta liberar Euskal Herria», ha insistido.

Tras destacar «la rabia que nuestra pasión por la lucha despierta en algunos», la portavoz de Ernai se ha referido a la «ofensiva contra los independentistas de izquierdas» de este verano y ha criticado que «han utilizado a 'Txiki' y Otaegi para ir contra todo un proyecto político». A su juicio, «la independencia es el único camino en los tiempos que vivimos, es la única posibilidad de garantizar la supervivencia de Euskal Herria» y tiene «más urgencia que nunca» porque «el derecho a decidir está prohibido» y esto «está desangrando a nuestro pueblo».

Egurrola ha remarcado que «es hora de actuar» y ha llamado a movilizarse el próximo día 27 en el Anaitasuna de Pamplona y el 20 de noviembre en Bilbao. «La época exige lucha sacudiendo las calles, pueblo a pueblo y necesita el impulso de la juventud independentista», ha concluido.