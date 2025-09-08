Arranca un curso político intenso en Euskadi y Sumar quiere tener su cuota de protagonismo en los debates de los próximos meses, en los que ... destaca el de la negociación del nuevo estatus de autogobierno. Su coordinador general en Euskadi, Alba Garcia (Bilbao, 1988), reconoce que «no entiende» por qué su partido, que siempre ha defendido el Estatuto, no está en el foro de este diálogo. También carga contra el PNV por las reacciones de sus cargos tras las manifestaciones a favor de Palestina en La Vuelta y recuerda al lehendakari Imanol Pradales que «tiene el poder de pedirle a CAF que deje de colaborar con Israel».

– ¿Cómo vivió las manifestaciones en contra de Israel en la etapa de La Vuelta en Bilbao?

– Me produce muchísimo orgullo ver a la sociedad civil organizada y haciendo lo que muchos gobiernos no están atreviéndose a hacer. Me genera un poco de esperanza. Lo que no me genera esperanza y me enfada muchísimo es ver a dirigentes políticos de la talla del lehendakari enfadándose con una reacción ciudadana. No puedo entender como a ojos del mundo se está emitiendo en directo un genocidio, se están matando niños y niñas, y al mismo tiempo hay varios dirigentes del PNV diciendo que la protesta tiene su lugar. Es un disparate que nos pidan separar una cosa de la otra.

– ¿Qué le ha parecido que el lehendakari considerase esas protestas como «incívicas y poco pacíficas»?

– El lehendakari y el PNV están siendo tibios, y ser tibio en este tema es ser cómplice. Decirle a la gente que no proteste mientras están matando de hambre a niños en Gaza es ser cómplice. Decirle a una empresa como CAF que haga una reflexión ética es ser cómplice, porque lo que no puedes hacer es pretender que diciendo algo así las empresas como CAF vayan a dejar de hacer contratos con el Estado genocida de Israel. Decir que fueron protestas violentas, no solo es mentira, es que además es tapar y legitimar el gobierno de Netanyahu.

– ¿Euskadi debe romper relaciones comerciales con Israel?

– Claro que hay que romperlas, y hay que hacerlo ya. La ocupación israelí en los territorios palestinos no es de antes de ayer, pero lo que sí es actual es el terror y el horror. Hay muchas plataformas que llevan años hablando del boicot a Israel en diferentes ámbitos y no solo en las empresas, también en el consumo. La única manera de que Israel deje de tener poder pasa porque deje de tener dinero y recursos. A Rusia se le pusieron sanciones en el minuto uno. ¿Por qué a Israel no?

– Mencionaba a CAF. El lehendakari les ha invitado a realizar una «reflexión ética» por el tren ligero de Jerusalén. ¿Le parece suficiente?

– Allá cada uno con su conciencia en los negocios que hace. Yo lo que le puedo exigir al lehendakari es que por lo menos en las instituciones públicas y con dinero público se deje de colaborar con Israel. ¿CAF va a dejar de hacerlo? No, evidentemente. Pero el lehendakari sí tiene el poder de pedirle a una empresa como CAF que lo haga.

– El pasado viernes se conoció que el expresidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha fichado por la auditora PwC como asesor externo.

– No es una sorpresa ni una cosa nueva en las filas del PNV que los favores que hace uno mientras ostenta un cargo le vienen de vuelta con un buen agradecimiento.

– ¿El Gobierno Vasco les está informando de las negociaciones sobre la actualización del autogobierno?

– No tenemos demasiada información. El pasado viernes nuestro portavoz parlamentario Jon Hernández se reunió con el lehendakari y le afeó el aislamiento al que nos han sometido frente a la elaboración del nuevo Estatuto. Sumar debe participar de forma activa, pero no sólo como un agente político más, sino como el espacio político heredero del trabajo que se hizo ya hace dos legislaturas. No entendemos muy bien que no cuenten con nosotros en esta foto. Siempre hemos estado a favor del Estatuto y creemos que hay que actualizarlo porque se ha quedado obsoleto. La izquierda progresista trabajó mucho sobre esta cuestión hace dos legislaturas en el Parlamento Vasco. Solo por respeto a eso creo que debiéramos estar.

–¿Es suficiente el plan de medidas urgentes para la vivienda anunciado por PNV y PSE?

– Necesitamos un cambio y un giro de 180 grados. Primero, por el modelo de ciudades y pueblos basado en el turismo. Se está expulsando a la población local. Hace falta una apuesta real para regular el turismo y los precios. No sé qué planes tiene este gobierno para bajar los precios, pero desde luego ese es el punto número uno de toda la cuestión. Da igual cuántas ayudas pongan en marcha para que los jóvenes se emancipen, si los pisos van a seguir costando 1.000, 1.100 y 1.200 euros, lo único que estamos haciendo es dar fondos públicos a los rentistas.

– ¿Qué valoración hace del primer año del mandato de Pradales?

– No se va a producir ningún cambio si deja las cosas como están. En el caso del pacto de salud ya anunciamos en su momento que no podíamos firmar algo así. Porque no hay ninguna intención de dejar de privatizar y de externalizar recursos de los servicios públicos de salud. Después, el gran anuncio del lehendakari fue un foro de seguridad que tiene por lema 'el que la hace la paga'. Eso es una cosa que no construye y que no genera convivencia. De hecho, creemos que alimenta un relato de la derecha y de la extrema derecha del que el lehendakari y el PNV se han hecho dueños.

– El curso comenzó con la polémica entre Euskadi y Andalucía por el reparto de menores extranjeros entre las comunidades autónomas. Usted que ha militante en plataformas como SOS Racismo, ¿qué valoración hace de las políticas migratorias del Gobierno Vasco?

– Oigo a diferentes portavoces del PNV y me da la sensación de que han comprado el marco de la extrema derecha también en cuestiones como la migración y eso es preocupante. Es preocupante porque además está legitimando desde una institución discursos y cuestiones que son falsas, porque luego los datos no acompañan. Pero eso ya da igual, una vez que tú lo lanzas y lo lanzas desde un lugar de poder, estás colaborando y legitimando que luego esto se convierta en un imaginario colectivo. Este verano hemos visto lo que ha pasado en Torrepacheco pero aquí hemos tenido episodios racistas también en las fiestas con esos gritos de 'a por los moros'.

Transferencias

– El Gobierno Vasco no logró el traspaso de la gestión del paro en junio por las reticencias del Ministerio de Trabajo gestionzado por Sumar. ¿Han realizado desde Euskadi algún movimiento para encauzar esto?

– Con esta cuestión estoy sorprendida. No entiendo muy bien la insistencia del lehendakari a Sumar. Estamos absolutamente a favor de que se cumpla el Estatuto. Pero pensamos que la Seguridad Social necesita más trabajo. No entiendo que esté todo el rato insinuando que estamos en contra de que se materialice esta transferencia. Solo creemos que necesita más trabajo.

– ¿Va a ser más fácil que se llegue a un acuerdo en otoño?

– Tendremos que esperar un poco que arranque el curso. Vienen retos importantes, y no solo en esta materia de las transferencias de carácter social. Veremos que pasos se pueden dar.

Caso Cerdán «En Sumar estamos tranquilas con el caso Cerdán»

–El caso Cerdán ha sacudido la política estatal en los últimos meses. ¿Están preocupados en Sumar por si futuras informaciones relacionadas con esta supuesta trama de corrupción precipite la caída del Gobierno?

– La propia Yolanda Díaz ha sido clara. Nosotras no tenemos casos así en nuestras filas. Habrá que esperar a ver qué pasa con todo esto, pero, desde luego, en Sumar estamos muy tranquilas. Eso no quita que con casos como estos la gente pierde la confianza en quien vota y en quien pone en el Gobierno. En Sumar tenemos muy claras las herramientas para evitar este tipo de cosas y hemos propuesto al presidente del Gobierno una batería de medidas para evitar más casos de esta índole.

– ¿Va a aguantar Sánchez?

– Consideramos que es fundamental la continuidad de la legislatura y tengo la confianza en que tanto Sánchez como nosotras, que somos su socio en el Ejecutivo central, sigamos adelante aplicando una agenda de medidas progresistas

– ¿Qué le parece que Podemos haya adquirido esa postura de férrea oposición sobre todo para ganar votos frente a Sumar?

– Votar que no a los proyectos no solo le repercute a Podemos, le repercute al resto de fuerzas. Si tu votante no entiende lo que estás votando, vas a tener que dar explicacionesa a la ciudadanía.

– ¿Confía en que el Gobierno al final apruebe los Presupuestos?

–Siempre estamos a favor de que se presente los Presupuestos, porque la gente tiene que saber cuál es nuestro plan, cuál es el proyecto de país y cuál es el proyecto progresista que tenemos. La gente tiene que saber también quién vota a favor y quién vota en contra de esto. Nosotros vamos a hacer lo posible para que salgan.