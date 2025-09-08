Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Alba García, la coordinadora general de Sumar en Euskadi.

Alba García | Coordinadora general de Sumar en Euskadi

«No entendemos que no cuenten con nosotros en la negociación del nuevo estatus de autogobierno»

Achaca a Pradales y al PNV ser «tibios» y apunta que «decir que las protestas fueron violentas, no solo es mentir, es legitimar el gobierno de Netanyahu»

Ander Balanzategi

Ander Balanzategi

San Sebastián

Lunes, 8 de septiembre 2025, 00:03

Arranca un curso político intenso en Euskadi y Sumar quiere tener su cuota de protagonismo en los debates de los próximos meses, en los que ... destaca el de la negociación del nuevo estatus de autogobierno. Su coordinador general en Euskadi, Alba Garcia (Bilbao, 1988), reconoce que «no entiende» por qué su partido, que siempre ha defendido el Estatuto, no está en el foro de este diálogo. También carga contra el PNV por las reacciones de sus cargos tras las manifestaciones a favor de Palestina en La Vuelta y recuerda al lehendakari Imanol Pradales que «tiene el poder de pedirle a CAF que deje de colaborar con Israel».

