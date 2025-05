EH Bildu avisa a Sánchez de que no apoyará ni defenderá el aumento del gasto militar

EH Bildu no apoyará ni defenderá el aumento del gasto militar. Así lo ha expresado Mertxe Aizpurua desde la tribuna del Congreso de los Diputados, ... donde ha remarcado que es algo que comparte «la mayoría de la sociedad vasca, una sociedad que ya dijo no a la OTAN y que volverá a decir no a los chantajes que esta organización pueda trasladar a nuestras sociedades». La portavoz de la coalición de izquierda abertzale en la Cámara baja ha asegurado que su formación apostará «por la diplomacia, por el diálogo y la paz como las mejores herramientas para ofrecer seguridad y estabilidad en un mundo en llamas».

Durante la comparecencia del presidente en el Congreso para informar sobre la inversión en defensa que desplegará el Gobierno y sobre el apagón eléctrico de la semana pasada, Aizpurua ha remarcado que aunque el Gobierno sostenga que este aumento no supondrá recorte social alguno, «lo que está por ver, lo que seguro que supondrá es la congelación de la inversión social». «Quizás no recortará, pero tampoco invertirá. Y eso, señor Sánchez, son recortes en diferido. Como le hemos transmitido muchas veces, no podrán contar con nosotros para realizar recortes sociales. Y estaremos vigilantes para que no ocurra», se ha dirigido a Pedro Sánchez.

Aizpurua ha pedido que «no se pliegue a una Comisión Europea y una organización, la OTAN, que buscan generar un escenario de guerra, una escalada militar inculcando miedo e inseguridad que, lamentablemente, nos empujarán hacia un escenario de nefastas consecuencias para el presente y futuro de nuestras vidas en todo el continente europeo».

Ha expresado que con los retos que existen en términos de bienestar social, de fortalecimiento de los servicios públicos, de la industria de la transición ecológica, «no entendemos cómo es posible que un Gobierno que se autodenomina progresista pueda defender un aumento del gasto en defensa como este y las consecuencias que ello puede acarrear».

Sobre el apagón eléctrico de la semana pasada, ha indicado que si bien la comunicación del Gobierno en las primeras horas debería haber sido «más fluida y pública», consideran que «actuar con transparencia y esclarecer con todo rigor lo sucedido es la labor que ahora el Gobierno debe afrontar con premura para poder comenzar a aportar soluciones».

Ha asegurado que EH Bildu no especulará. «Nosotros no construiremos teorías ni bulos interesados sobre lo que no conocemos. No contribuiremos a alimentar los supuestos análisis y causas que se esparcen sin rigor alguno en medios y redes. Pero sí piden que, con todas esas dificultades y en el menor plazo posible, se conozca lo ocurrido y se depuren las responsabilidades necesarias. «Todas las responsabilidades», ha incidido. «Esperamos que la vicepresidenta para la Transición Ecológica, la señora Aagesen, comparezca la semana que viene con toda la información disponible para, entonces sí, poder debatir desde un punto de vista más técnico sobre certezas y soluciones», ha reclamado.

Con ese objetivo ha anunciado que va a proponer que, más allá de su comparecencia, se pueda habilitar en la Comisión de Transición Ecológica una subcomisión para analizar el funcionamiento y los cambios necesarios del sistema energético, escuchar a diferentes actores del sistema, a Red Eléctrica, pero también a diferentes expertos y expertas, instituciones y agentes y analizar, también, los diferentes sistemas del entorno y el sistema europeo que tantos debates ha suscitado. «Un espacio donde, al igual que deberemos hacer en Euskal Herria, podamos recibir información, analizar y poner encima de la mesa soluciones para el presente y futuro energético en el nuevo escenario. Unos debates que permitan a la ciudadanía conocer y escuchar los diferentes análisis y las diferentes propuestas. Esperamos que lo apoyen», ha manifestado.