Eguiguren pide disculpas a las víctimas de ETA por llamar «héroe» a 'Josu Ternera' Eguiguren, durante su entrevista en 'Espejo público''. El expresidente del PSE asegura que se han «malinterpretado» sus palabras | El Gobierno subraya que los héroes en la «historia de ignominia» de ETA son las víctimas EL DIARIO VASCO Viernes, 17 mayo 2019, 13:17

La calificación de «héroe de la retirada, en términos de resolución de conflictos», al igual que «pieza clave» en el fin del terrorismo, realizadas el jueves por el expresidente del PSE-EE Jesús Eguiguren hacia el ex dirigente de ETA 'Josu Ternera', tras ser detenido en los Alpes franceses, provocó una cadena de reacciones en contra.

Consciente del malestar que han causado entre partidos y víctimas de ETA sus palabras, Jesús Eguiguren, ha pedido este viernes disculpas a las víctimas de la banda terrorista por llamar «héroe» a 'Josu Ternera'. .

«Lo de héroe de la retirada lo han malintrepretado», ha asegurado el histórico dirigente socialista durante una entrevista en el programa 'Espejo público' de Antena 3. «Es una expresión que se utiliza en resolución de conflictos para hacer referencia a quienes desde dentro de la organización contribuyen al final del terrorismo«, explicaba a la presentadora Susana Griso en tono conciliador.

Jesús Eguiguren ha reconocido que «la palabra héroe suena raro», pero insistió en que era la expresión que se ha encontrado cuando se trata esos temas. «Casado y compañía utilizan el terrorismo como arma política y han malinterpretado con mala fe lo que dije, poniendo en duda mi buena fe y mi lucha antiterrorista«, ha destacado en referencia a que el líder del PP exigió al PSOE que obligara al expresidente de los socialistas vascos a pedir perdón por sus palabras.

00:37 Vídeo. El vídeo en el que Eguiguren considera a 'Josu Ternera' artífice del fin del terrorismo. / Atlas

Sobre la captura de 'Ternera', Eguiguren no ha descartado que el mismo etarra haya deseado que le detengan, «porque no quisiera seguir toda la vida huyendo». Al mismo tiempo, cree que «si la Policía le hubiera podido arrestarle antes lo hubiera hecho». De hecho, ayer aseguró que «la detención me ha provocado sorpresa»: «Me había habituado a la idea de que lo habían dejado en paz o tenía refugio seguro».

La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha salido este viernes al paso de la polémica y ha afirmado que en la «historia de ignominia» de ETA hay héroes, pero son las víctimas de la organización terrorista, a las que ha querido recordar especialmente tras la detención este jueves de 'Josu Ternera'.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Isabael Celaá ha subrayado quiénes son los héroes en la derrota de ETA tras haberlo llamado el ex presidente del PSE Jesús Eguiguren «héroe de la retirada», al considerar a 'Josu Ternera' uno de los artífices del fin del terrorismo.

«En esa historia de ignominia que duró 50 años hay inocentes y hay héroes, y los héroes son las víctimas», ha afirmado la portavoz en su primer mensaje en la rueda de prensa. «Los verdaderos héroes de todo esto han sido las víctimas, con paciencia infinita han ido transitando todos estos años», ha recalcado.

Isabel Celaá ha insistido en que no se va a olvidar el sufrimiento de las víctimas y de sus familiares, «sobre el que se cimentó la victoria de la democracia y la paz», y que aunque ETA se disolvió quedan asuntos pendientes que debe resolver la Justicia.

Crítica de PP y Ciudadanos

El presidente del PP, Pablo Casado, emplazó el jueves al PSOE a que el exparlamentario socialista pidiera perdón, al tiempo que indicó que esa definición le provoca «indignación y vergüenza».

«No, señor Eguiguren: héroes de la democracia son las víctimas del terrorismo. Quienes las asesinaron y torturaron, como 'Josu Ternera', son criminales que deben pagar por ello ante la Justicia», escribió el dirigente de Ciudadanos Albert Rivera en su cuenta de Twitter sobre las palabras del exdirigente socialista, que consideró una «vergüenza» y una «humillación» a las víctimas.

También la asociación profesional de la Guardia Civil APROGC mostró su «perplejidad» e «indignación» por lo dicho por Jesús Eguiguren.