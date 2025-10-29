Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mariano Moreno a su entrada al Supremo este miércoles Efe

«Don Mariano, no me diga que eso es un control»: la bronca del juez al exgerente del PSOE por la falta de fiscalización en los pagos

Puente insinúa, sin llegar a citarlo, que la ausencia de vigilancia en Ferraz sobre los tickets pudo favorecer el blanqueo por parte de Ábalos y Koldo

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Miércoles, 29 de octubre 2025, 16:49

Comenta

«No me diga usted que eso es un control. Me parece a mí, don Mariano, que exigir al menos que la persona que ha ... pagado el importe… (lo justifique)»… Leopoldo Puente, el instructor del 'caso Koldo-Ábalos- Cerdán' se ha enzarzado este miércoles con el exgerente del PSOE durante su interrogatorio a cuenta de la insistencia del testigo en abundar en el aparente contrasentido de defender que sí que había en Ferraz control en el pago de gastos porque no se abonaban tickets que no fueran «oficiales», aunque él mismo ha reconocido al mismo tiempo que nadie comprobaba que los gastos presentados fueran reales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece un senderista tras caer de gran altura en Jaizkibel
  2. 2 Cierres en el comercio local de un barrio de San Sebastián: «Nuestro más sincero agradecimiento por el apoyo durante todos estos años»
  3. 3 Una dermatóloga vasca analiza el sérum con efecto bótox de Mercadona: milagro antiedad o efecto flash pasajero
  4. 4

    «La estaba ahorcando y nosotros intervinimos porque, si no, la mata»
  5. 5 Muere una donostiarra de 41 años en un accidente de tráfico en Olite
  6. 6 El hernaniarra que frenó a Vinícius y evitó un combate con Lamine Yamal
  7. 7

    Investigan a dos alumnas de 12 años por su «agresión sexual» a una niña de 6 en un colegio de Vitoria
  8. 8

    «Ferrándiz es un peligro. Volverá a atacar», dice el hermano de una de sus víctimas
  9. 9

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad
  10. 10 Una pareja de novios deberá pagar 13.000 euros tras su boda, que terminó con sesenta invitados con gastroenteritis

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «Don Mariano, no me diga que eso es un control»: la bronca del juez al exgerente del PSOE por la falta de fiscalización en los pagos

«Don Mariano, no me diga que eso es un control»: la bronca del juez al exgerente del PSOE por la falta de fiscalización en los pagos