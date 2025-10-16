Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Felipe González celebra la victoria del PSOE en las elecciones de 1989. EFE

¿Debió ordenar Felipe González que «volaran por los aires» a la cúpula de ETA?

El expresidente del Gobierno confiesa en un documental que «aún tiene dudas» de si hizo bien al no autorizar en 1989 que se acabara con los dirigentes de la banda reunidos en un piso en Francia

Koldo Domínguez

Jueves, 16 de octubre 2025, 17:19

Comenta

Han pasado más de 30 años pero Felipe González guarda un recuerdo nítido de aquel día. Era «1989 o 1990, a comienzos de la década ... de los noventa» y acababa de ganar sus terceras elecciones generales. Como presidente del Gobierno, había logrado la integración de España en la Comunidad Económica Europea y la permanencia de España en la OTAN y había puesto en marcha una brutal reconversión industrial que derivó en una conflictividad laboral inédita en la historia reciente del país.

